Vis Nova-Rhodense Under 15: Iervese e Mariani valgono tre punti, Vis Nova ancora a secco

Finisce 0-2 la partita Vis Nova-Rhodense, valida per la categoria Regionali Elite, girone A. Il match inizia in maniera equilibrata, con entrambe le squadre che faticano a trovare la giusta intesa in campo, ma cercano subito la rete del vantaggio. Gol che, per gli ospiti, arriva già al 5', [...]