Juventus-Torino Under 17 Femminile Test Match: doppietta di Corda per la vittoria bianconera nel derby

Il derby della Mole se lo aggiudica la Juventus che, in casa, vince contro il Torino con il risultato di 5-0. Risultato che rispecchia l’andamento della partita con le bianconere assolute padrone del campo. Il dominio della Juventus si è verificato soprattutto sulla metà campo dove le ragazze allenate da Vood vincevano più contrasti e gestivano meglio il possesso della palla facilitando la manovra offensiva. Da non sottovalutare la prestazione delle tre centrali in difesa che hanno impedito alle attaccanti granata di potersi avvicinare con facilità nella propria area di rigore. Nulla va tolto, però, alla prestazione del Torino che ha creato anche le occasioni per l’eventuale gol dell’1-1, ma un po’ di sfortuna e l’ottima prestazione della difesa della Juventus hanno spento ogni possibile speranza. Match iniziato a mille dalle ventidue in campo con corsa e grinta da ambo i lati, diversi contrasti che permettevano lo scambio del possesso palla fra le due squadre.

Partenza di fuoco. Arriva già al minuto 6 la rete del vantaggio della Juventus quando Repetti, sulla sinistra, taglia in mezzo al campo e scarica la palla a Zamboni che, da fuori, tira un siluro che si abbatte sulla traversa e, successivamente, colpisce Gasparini alle spalle permettendo alla palla di restare davanti alla porta dove si avventa Corda che segna la rete del momentaneo 1-0. La reazione del Torino è immediata perchè al 7′ Testa dribbla Alabiso portandosi la palla sul sinistro, ma una volta saltato il portiere della Juventus deve fare i conti con Gallo che, correndo verso la porta, la costringe ad allargarsi e le impedisce il tiro a porta vuota. La sfortuna impedisce al Torino di pareggiare la partita al 14′ quando Testa prova un bel tiro da fuori che colpisce la traversa che salva le bianconere. La partita resta equilibrata ancora per qualche minuto, poi la Juventus prende il controllo del campo e creando diverse occasioni per raddoppiare il vantaggio. La rete del 2-0 giunge nei minuti finali del primo tempo quando Agazzi si inserisce in area per ricevere il filtrante e fa scorrere la palla sotto le gambe impedendo a Gazzera di intervenire in un primo momento e nello scontro spalla a spalla successivo ad avere la meglio è sempre la bianconera che insacca al 40′ il pallone in rete.

Secondo tempo. Pronti, via, la Juventus nei primi dieci minuti del secondo tempo chiude la partita segnando ben due gol. Il primo dei due viene segnato al 5′ con Sardo che non sbaglia a porta vuota a sinistra sul secondo palo dopo un flipper che ha coinvolto Giamello, entrata nell’intervallo al posto di Gasparini, con Agazzi e Gallina che non sono riuscite a segnare al portiere granata. Il quarto gol della gara l’ha segnato nuovamente Corda all’8′ quando riceve un’imbucata da una compagna e non sbaglia nell’uno contro uno con Giamello. Nel primo tempo il Torino faticava un po’ a giocare la palla, ma era in partita. Dopo il quarto gol subito il Torino è crollato definitivamente. Gli ospiti hanno avuto comunque qualche occasione per segnare un gol, la più clamorosa al 44′ sui piedi di Olocco che, dopo una bella corsa sulla fascia destra, si presenta in area davanti a Roda, ma il suo tiro finisce sul palo. Pochi minuti prima, al 39′, la Juventus segna la rete del definitivo 5-0 con Gallina che, in area sulla sinistra, lascia partire un bel tiro mancino che permette alla palla di insaccarsi in porta.

IL TABELLINO

Juventus-Torino 5-0

RETI: 6′ Corda (J), 40′ Agazzi (J), 5′ st Sardo (J), 8′ st Corda (J), 39′ st Gallina (J).

JUVENTUS (3-5-2): Alabiso 6.5 (35′ st Roda sv), Servetto 7 (15′ st Manzetti 7.5), Gallo 8, Dogliani 8 (8′ st Serio 7), Davico 7.5 (1′ st Casella 7), Petroz 7.5 (22′ st Mana 7.5), Repetti 7 (1′ st Sardo 8), Zamboni 7.5 (6′ st Boveri 7.5), Corda 8.5 (13′ st Cugnod 7), Gallina 7.5, Agazzi 8 (35′ st Russo sv). All. Vood 8.

TORINO (4-2-3-1): Gasparini 6 (1′ st Giamello 6), Zecca 6.5 (1′ st Orlandin 6.5), Demarie 7, Cammarata 6.5 (21′ st Cadario 6), Gazzera 6 (11′ st Li Pira 6), Calautti 6, Testa 7.5 (21′ st Olocco 6.5), La Sala 7.5, Medici 6.5 (1′ st Scaravelli 6), Costa 6 (13′ st Sgroi 6.5), Bazzocchi 6.5. A disp. Liguori, Massa Bova Bovat A.. All. Borri 6.

ARBITRO: Saba di Cuneo 7.

AMMONITA: 9′ st Gazzera (T).

LE PAGELLE

JUVENTUS

Alabiso 6.5 Guida bene le compagne dalle retrovie, bene anche con i passaggi. (35′ st Roda sv).

Servetto 7.5 Molto brava nella doppia fase di gioco.

15′ st Manzetti 7.5 Entra con il piglio giusto, buoni i passaggi in profondità.

Gallo 8 Impossibile da superare, molto veloce nel recuperare gli avversari, ottimo senso difensivo.

Dogliani 8 Perno del centrocampo, palla attaccata ai piedi, difficile toglierle il possesso.

8′ st Serio 7 Continua l’ottima prestazione della squadra.

Davico 7.5 Ottima fase difensiva, da lì non si passa.

1′ st Casella 7 Gioca tutto il secondo tempo, molto bene.

Petroz 7.5 Anche lei non è da meno delle compagne, molto bene in difesa.

22′ st Mana 7.5 Entra alla grande in campo mantenendo l’ottima prestazione delle compagne.

Repetti 7 Fulcro del gioco, i palloni passano quasi tutti da lei sulla sinistra, ma sbaglia spesso la scelta della giocata e non va quasi mai sul sinistro.

1′ st Sardo 8 Si trova nel posto giusto al momento giusto, da lì non poteva sbagliare il gol.

Zamboni 7.5 Brava nel possesso di palla sia con la tecnica sia col fisico.

6′ st Boveri 7.5 Brava nell’allargare il gioco o nel servire in profondità le compagne.

Corda 8.5 Protagonista con due gol nel derby.

13′ st Cugnod 7 Qualche errore nelle scelte finali.

Agazzi 7.5 Anche lei può esultare per un gol nei minuti finali. (35′ st Russo sv).

All. Vood 8 Gara a senso unico, anche con i cambi le sue ragazze mantengono il dominio sul campo.

TORINO

Gasparini 6 Fa del suo meglio in porta parando diversi tiri delle bianconere.

1′ st Giamello 6 Nonostante i tre gol subiti è protagonista con diverse parate decisive.

Zecca 6.5 Limita al meglio le avanzate offensive sulla sua fascia.

1′ st Orlandin 6.5 Fatica nel secondo tempo insieme alla squadra.

Demarie 7 Qualche problema in fase difensiva, ma bene in impostazione.

Cammarata 6.5 Zona del campo affollata, se la cava bene.

21′ st Cadario 6 Entra in un momento complicato della partita.

Gazzera 6 In difficoltà con le punte della Juventus.

11′ st Li Pira 6 Prova a limitare al meglio le avversarie.

Calautti 6 Anche lei in difficoltà con le attaccanti bianconere.

Testa 7.5 Una delle migliori del Torino, sfiora il gol del possibile 1-1, sfortunata con la traversa.

21′ st Olocco 6.5 Molto bene sull’esterno, anche a lei viene negata la gioia del gol dal palo.

La Sala 7.5 Molto bene a centrocampo, non si lascia intimidire dal pressing avversario.

Medici 6.5 Fatica a trovare spazio e a farsi avanti contro la difesa bianconera.

1′ st Scaravelli 6 Anche lei fatica davanti.

Costa 6 Svaria in mezzo al campo per favorire il più possibile il possesso della squadra.

13′ st Sgroi 6.5 Buon ingresso in campo.

Bazzocchi 6.5 Ottimo primo tempo, meno nel secondo.

All. Borri 6 Secondo tempo molto difficile per le sue ragazze.

Arbitro Saba di Cuneo 7 Buona direzione di gara, partita con pochi episodi, bravo a far mantenere la calma.

FOTOGALLERY (GASPARINI)