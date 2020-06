Bresso, arriva Mario Sava sulla preagonistica

In casa Bresso un’inaspettata svolta per l’Attività di Base, con l’arrivo di Mario Sava, ex Enotria e Pro Sesto, a ricoprire il ruolo di Responsabile del settore. Un settore già ampiamente potenziato, con numerosi gruppi di Esordienti e Pulcini e un campo dedicato esclusivamente a loro in Via Salemi [...]