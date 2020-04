Club Milano: la giovanissima e caparbia Micol Dimunno si fa strada tra le maglie crociate

Il calcio femminile è un mondo sempre più in espansione, che sta ottenendo via via l’attenzione che gli spetta nell’ambito di questo sport. Tra le fila del Club Milano la nuova protagonista è Micol Dimunno, classe 2012: in lei la passione per il calcio è stata lampante già dalla [...]