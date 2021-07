Tornei Adriasport – Sport & Travel: emozioni che durano una vita

Adriasport da oltre 15 anni organizziamo alcuni tra i principali Tornei Internazionali di Calcio Giovanile in Italia, in particolar modo in Romagna e in altre bellissime località di vacanza e città turistiche facendo viaggiare oltre 20.000 giovani atleti e famiglie all’anno. Ci occupiamo inoltre dell’organizzazione di Ritiri Sportivi di calcio per società dilettantistiche e professionistiche e di Camp Estivi.

La nostra esperienza, professionalità e cortesia garantiscono alle Società Sportive un servizio serio e di qualità, per qualsiasi informazione non esitate a contattarci, siamo a vostra disposizione!

Esperienza e Professionalità

La nostra attività principale è l’organizzazione di tornei nazionali e internazionali, sia in Italia che all’estero, di calcio giovanile, senza l’utilizzo di agenti. Siamo responsabili seguendone gli aspetti organizzativi, tecnici e logistici.

I migliori Tornei Internazionali

Selezioniamo solamente i migliori eventi nel panorama internazionale dove grazie ai nostri referenti italiani in loco, garantiamo un servizio mantenendo i nostri parametri qualitativi.

Camp Sportivi e Ritiri

Da anni ci occupiamo dell’organizzazione di Camp sportivi di Calcio, Basket, Volley, Danza, ecc., estivi per ragazzi e ragazze e dell’organizzazione ritiri sportivi per società sportive.

I nostri Servizi:

• Organizzazione Tornei di Calcio giovanile, calcio a 5, calcio amatoriale e femminile in Italia e in Europa

• Organizzazione Camp sportivi di Calcio, Basket, Volley, Danza, ecc., estivi per ragazzi e ragazze

• Organizzazione ritiri sportivi per società sportive

• Organizzazione eventi sportivi per cral e associazioni

• Assistenza diretta sui campi e nelle strutture ricettive

• Organizzazione ritiri pre-partita per società sportive

• Servizi di transfert per gruppi e logistica alberghiera

• Servizi di sistemazione logistica e alberghiera in Italia e all'Estero

Il Catalogo Adriasport 2021 è online!

Il nuovo catalogo Adriasport 2021 è pronto: torniamo a Divertirci Insieme!!!

Clicca qui per aprire il catalogo e vedere tutti i nostri tornei e le novità 2021!!!

Chi desidera ricevere il catalogo cartaceo può sempre richiedere la sua copia gratuita contattandoci allo 0544 771382 o scrivendoci una mail con il proprio indirizzo postale a tornei@adriasport.it: saremo molto lieti di spedirvelo!

Per organizzare le tue prossime calcio vacanze con la tua squadra contattaci: siamo sempre a tua disposizione per fornirti tutti i consigli, i dettagli e l’assistenza d

Prenota in Sicurezza con Adriasport?

In questo difficile 2021, vogliamo tutti tornare a giocare e divertirci insieme ai nostri ragazzi… prenota la tua vacanza sportiva in sicurezza e affidati senza pensieri ad Adriasport!

Se l’evento dovesse essere annullato causa Covid19 vi restituiremo il 100% dei soldi versati! Esattamente come nella primavera 2020 abbiamo subito reso i bonifici alle oltre 300 squadre che si erano già iscritte ai nostri tornei che purtroppo non si sono poi potuti disputare, Adriasport continuerà a rendere ai propri clienti le caparre o i saldi già ricevuti anche per i tornei 2021.

Vogliamo ringraziare tutti voi che sempre ci scegliete e vi affidate ad Adriasport per trascorrere una vacanza di calcio, relax e divertimento, che rimarrà per sempre nei cuori dei vostri ragazzi!

Siamo pronti ad accogliervi e stiamo lavorando per rendere la stagione dei Tornei 2021 ancora più bella ed emozionante: prenota la tua vacanza sportiva in sicurezza e affidati senza pensieri ad Adriasport!

Nell’attesa di potervi rivedere presto ad un prossimo torneo Adriasport, siamo sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione! A presto!!!

CONTATTI

