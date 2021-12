‘Io Paro’, molto più di una scuola portieri. Metodo ‘one-to-one’ per veri numeri uno!

’Io Paro’, la Scuola di perfezionamento tecnico individuale per portieri. Numeri uno per numeri uno! Una storia cominciata 13 anni fa, a testimonianza della qualità della proposta e della realtà guidata da Mauro Barbero, insieme a Luca Toscano, responsabile organizzativo, e uno staff di 12 istruttori professionisti e qualificati, formati con corsi specifici. Una realtà aperta a tutti e in campo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, sui campi di San Gillio.

«Lavoriamo esclusivamente one-to-one, ovvero, un istruttore e un portiere. Non a gruppi. Il portiere è ruolo specifico e necessita di preparazione specifica e individuale - sottolinea Mauro Barbero -. Per noi la cura dei dettagli e la ricerca della perfezione è la nostra missione. Scuola di perfezionamento tecnico individuale da non ‘confondere’ con le comuni scuole portieri. Come detto lavoriamo singolarmente e il nostro staff è composto da professionisti che oltre alle qualifiche ‘classiche’ hanno svolto un corso specifico, con test attitudinali e affiancamento di 50 ore sul campo. Garanzia alle famiglie e a chi intraprende questo percorso con noi di qualità, preparazione, professionalità. E se esistiamo da 13 anni non è un caso…».

«Ci occupiamo dell’aspetto tecnico: scomponiamo i gesti, curiamo l’automatismo degli schemi motori, abituiamo l’atleta a fare gesti ‘contronatura’ trasformandoli in automatismi. I portieri devono essere ‘simmetrici’, non possono essere, come i giocatori di movimento, destri o sinistri, già questo è elemento di difficoltà da insegnare. Gli effetti positivi della nostra formazione e supporto si vedono subito sui nostri portieri allievi, che acquisiscono subito un benefit a livello psicologico, già solo per il fatto di essere seguiti individualmente. Si sente meno solo. Adottiamo il sistema a blocchi di apprendimento, con graduale incremento di intensità e difficoltà, avendo cura di non tralasciare nessun gesto tecnico».

Per questo ‘Io Paro’ da 13 anni è garanzia di serietà e soprattutto siamo a disposizione delle società. Nelle società infatti, per esigenze ovvie, si allenano 6-8 portieri insieme e quindi non si possono correggere gli errori come invece si può garantire nell'allenamento individuale. Il loro lavoro è essenziale e ci tengo a sottolineare che noi non ci sostituiamo assolutamente alla società e al lavoro che fanno ma anzi, lavoriamo per loro, facendo migliorare e progredire i loro ragazzi. Senza assolutamente nessun altro fine o finalità. Utilizziamo attrezzature specifiche e moderne: deviatori, radar, sensori di reattività, sagome. Tutto per dare ai nostri portieri il massimo e il meglio in ogni aspetto».

Per informazione e contatti, visita il sito: www.ioparo.it