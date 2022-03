Buffon Academy: al via il secondo Player Clinics Tour, come partecipare

Dopo il grande successo dei Player Clinics svolti in tantissime città italiane tra settembre e dicembre, ripartono e sono ripartiti con grande entusiasmo le giornate di formazione della Buffon Football Academy che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedranno coinvolte tantissime città, in un tour che farà tappa a Modena, Parma, Castiglione delle Stiviere, Ferrara, Milano, Verona, Rimini, Torino, Como, Venezia, Perugia, Sant’Angelo Lodigiano e Udine.

Prossima destinazione il 14 marzo a Milano, presso l'impianto della società Lombardia Uno (Via De Nicola 3, Milano) dove si svolgeranno due sessioni di allenamento della durata di 90 minuti ad ogni evento. Poi il 25 marzo sarà la volta della tappa a Torino, presso l'impanto della Mappanese.

Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.buffonacademy.com/it/player-clinics-tour

Durante ogni seduta, sulla base dei principi del Buffon Method, i partecipanti alleneranno la tecnica e analizzeranno i vari fondamentali che competono al ruolo dell’estremo difensore. Il tutto sotto la cura scrupolosa del gruppo di coach formati e preparati secondo le linee guida del metodo che ha cresciuto Gianluigi Buffon. A disposizione degli iscritti le migliori attrezzature tecniche specifiche per l’allenamento dei portieri: i Filippi Shield, i Filippi Push, il deviatore Stealth, le Reflexball, la sagoma Brix, il Ball Playning e i Ginga Wall.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti i portieri, dagli 8 anni all’età adulta. Durante gli allenamenti, i portieri saranno suddivisi in gruppi, in base a età e livello di preparazione, per garantire la migliore esperienza di addestramento possibile, paragonabile alle sedute di preparazione svolte nei più grandi Club Professionistici. Tutte le informazioni relative al progetto sono accessibili sul sito ufficiale dell’Academy: www.buffonacademy.com.

«Mi piace l’idea di mettere a disposizione la mia esperienza per tutti quei bambini che, partendo da un paio di guanti e una porta a cui dare le spalle, vorranno provare a realizzare il mio stesso sogno» ha raccontato Gianluigi Buffon.

È con questa premessa che il team dei B1 Coach lavora giorno dopo giorno per migliorare costantemente le proposte sportive e oltre all’organizzazione dei clinic giornalieri, ha già aperto le prime Academy italiane (Bologna, Palermo e Parma) che propongono settimanalmente allenamenti specifici per i portieri allo scopo di mettere a disposizione di tutti il metodo che ha reso grande Gianluigi Buffon.