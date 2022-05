Buffon Academy, pronti per i Summer Camp: posti limitati, affrettatevi a prenotare!

L'estate è alle porte e alla Buffon Academy è tutto pronto per i Summer Camp! Nella Buffon Academy i giovani portieri dagli 8 ai 16 anni si godranno le vacanze allenandosi ai massimi livelli insieme ai B1Coaches. Vivranno un'estate unica, ricca di calcio, amici, divertimento e tanto apprendimento! Affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati!



Arrivano gli attesissimi Summer Camp della Buffon Football Academy. A partire dal 12 giugno infatti, in campo i Summer Camp con turni della durata di una settimana, dalla domenica al sabato, aperti a tutti i ragazzi e le ragazze dagli 8 anni in su. Si parte il 12 giugno fino al 2 luglio a Marina di Pietrasanta in Versilia, poi sarà la volta di Prato Nevoso, nelle splendide montagne cuneesi, dal 3 al 16 luglio, per chiudere a Verona dal 18 al 23 luglio.

In splendide location, al mare o in montagna, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di allenarsi con tecnologie all'avanguardia, sotto gli occhi di uno staff qualificato e professionistico e con la presenza e la partecipazione di un mental-coach. Una settimana dove sul campo e attraverso l'analisi video, tutti i ragazzi e le ragazze potranno vivere davvero una settimana da numeri 1!

Tutto compreso, pernottamento, pasti e doppie sedute in campo, al mattino e al pomeriggio, e in più analisi video. Non mancheranno poi i momenti di aggregazione, svago e divertimento tra i ragazzi e le ragazze partecipanti in totale sicurezza e spensieratezza. Sia a Marina di Pietrasanta che a Prato Nevoso infatti, le strutture che ospiteranno i Summer Camp, saranno interamente dedicate alla Buffon Academy.



Tutti i partecipanti saranno poi suddivisi, in base all'età e al livello di preparazione, in gruppi formati da massimo 5 elementi a Istruttore/Preparatore. Proprio per poter seguire al meglio e in ogni dettaglio gli allenamenti e i training dei numeri 1 che avranno il piacere e la fortuna di poter partecipare. Le iscrizioni infatti sono già a aperte e si chiuderanno nel momento in cui saranno esauriti tutti i posti a disposizione.

Il numero massimo di iscritti per ogni settimana sarà di 50 ragazzi/ragazze, proprio perchè si predilige il livello di formazione e supporto agli iscritti per poter dare loro il massimo livello professionistico e professionale di allenamento.

Molti già gli iscritti per le diverse tappe e settimane in programma ma per informazioni, dettagli e iscrizioni: visita la pagina dedicata sul sito della Buffon Academy oppure chiama al 350.956.0492 oppure invia una mail a: italy@buffonacademy.com.

Summer Camp a Marina di Pietrasanta e Prato Nevoso che vedranno i ragazzi e le ragazze in campo per una settimana, guidati e allenati sui principi con alla base il Buffon Method. I partecipanti alleneranno la tecnica e analizzeranno i vari fondamentali che competono al ruolo dell’estremo difensore. Il tutto sotto la cura scrupolosa del gruppo di coach formati e preparati secondo le linee guida del metodo che ha cresciuto Gianluigi Buffon. A disposizione degli iscritti le migliori attrezzature tecniche specifiche per l’allenamento dei portieri: i Filippi Shield, i Filippi Push, il deviatore Stealth, le Reflexball, la sagoma Brix, il Ball Playning e i Ginga Wall.

«Mi piace l’idea di mettere a disposizione la mia esperienza per tutti quei bambini che, partendo da un paio di guanti e una porta a cui dare le spalle, vorranno provare a realizzare il mio stesso sogno» ha raccontato Gianluigi Buffon



È con questa premessa che il team dei B1 Coach lavora giorno dopo giorno per migliorare costantemente le proposte sportive e oltre all’organizzazione dei Summer Camp e dei Clinics con diverse Academy che hanno già aperto in tutta Italia (Bologna, Palermo e Parma) che propongono settimanalmente allenamenti specifici per i portieri allo scopo di mettere a disposizione di tutti il metodo che ha reso grande Gianluigi Buffon.