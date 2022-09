Pro Soccer Star, la Scuola Calcio dei tuoi sogni

UNA SCUOLA CALCIO INNOVATIVA

Sviluppare e migliorare le proprie qualità, essere seguiti da uno staff altamente qualificato e allenarsi in centri sportivi all’avanguardia. Impossibile chiedere di più. La Pro Soccer Star offre tutto questo e tanto altro. Una delle peculiarità della Scuola Calcio fondata da Giorgio Frattolillo e da Stefano Barbarino è la possibilità di svolgere allenamenti individuali. I ragazzi svolgono sessioni ad hoc con l’obiettivo del perfezionamento tecnico, oltre che fisico, motorio, affettivo, cognitivo e sociale. Gli atleti, sia maschi che femmine, sono seguiti da un team di alto livello composto da allenatori laureati in Scienze Motorie e anche con esperienze in società professionistiche. Lo staff è composto, oltre che dai due fondatori, da ben 16 istruttori, un coordinatore, una mental coach, un’assistente esecutiva e una segretaria. Le sessioni di allenamento hanno una durata compresa tra i 60 e i 90 minuti e vengono svolte singolarmente o a piccoli gruppi.

LE STRUTTURE

CAMPO SPORTIVO COMUNALE "UGO GUAZZELLI" - RIOZZO (via IV Novembre)

(via IV Novembre) CENTRO SPORTIVO CLUB GIOCAMI - RIOZZO (via IV Novembre)

(via IV Novembre) CENTRO SPORTIVO A.S. VAL RESIA (UD)

(UD) CENTRO SPORTIVO SSD FRANCO SCARIONI - MILANO (via Tucidide 10)

(via Tucidide 10) CENTRO SPORTIVO U.S. TRIESTINA 1946 - MILANO (via Alessandro Fleming 13)

(via Alessandro Fleming 13) CENTRO SPORTIVO SSD FRANCO SCARIONI - RODANO (Strada Provinciale 182)

(Strada Provinciale 182) CENTRO SPORTIVO BASIANO-MASATE SPORTING - MASATE (via Michelangelo)

LE NOVITÀ

La Scuola Calcio ha inoltre in programma di ampliare il suo ventaglio di attività attraverso ulteriori servizi. In primis l’introduzione dell’avviamento allo sport, già partito il 24 settembre con il primo appuntamento e dedicato ai bambini/e nati/e nel 2017, nel 2018 e nel 2019. A questa data se ne aggiungono altre quattro nel mese di ottobre (l’8, il 15, il 22 e il 29 dalle 10 alle 11). Questa attività si svolge presso il centro sportivo di Milano della Franco Scarioni situato in via Tucidide 10. A ciò si somma l’accademia portieri diretta da Danilo Pagani, estremo difensore e capitano della Nazionale italiana di beach soccer dal 2000 al 2004 oltre che in passato preparatore dei portieri in squadre professionistiche quali il Milan e il Parma. Infine una terza novità è il Pro Soccer Lab, già attivo, al cui interno vengono svolti dei test fisici, una preparazione specifica per chi è chiamato a fare dei provini e attività di recupero post infortunio.