Prefazione di Fabio Capello: Wembley, la storia e il mito

Quando l’Italia guidata da Roberto Mancini ha alzato il trofeo degli Europei sul prato di Wembley, la sera dell’11 luglio 2021, lo stadio nazionale inglese ha scritto nelle sue statistiche l’esito della terza grande finale internazionale della sua storia (un Mondiale e due Europei), ennesimo capitolo di un percorso lungo un secolo e incredibilmente importante per lo sport e la cultura mondiali. In effetti, se ci si chiede come può fare uno stadio di calcio a diventare un punto di riferimento per la vita di intere generazioni, la risposta non può che arrivare dallo stadio di Wembley, e dalle decine di storie, avvenimenti e vicende di cui è stato testimone fino a oggi.

Tutto questo, dalla storia all’architettura dell’impianto, dallo sport alle annotazioni culturali, è raccontato nel libro “Wembley, la storia e il mito” (ed. Urbone, 2021), scritto da Antonio Cunazza, che si occupa da diversi anni di comunicazione in architettura, con un focus sugli stadi e l’ambito sportivo.

Dall’inaugurazione nel 1923, all’interno di spazi allestiti per l’Expo celebrativa dell’Impero britannico, Wembley ha attraversato finali di coppa d’Inghilterra e di Coppa dei Campioni, corse dei levrieri e pugilato, un’Olimpiade e un Mondiale, e momenti culturali storici per il Novecento, dal Live Aid ‘85 alla visita di Papa Giovanni Paolo II. E, soprattutto, è stato demolito e ricostruito all’inizio del Duemila, senza che questo ne cambiasse nulla in termini di percezione, storia e importanza.