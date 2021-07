Campagna acquisti faraonica per il Gessate di Ciocchetta: Zappalà punta di diamante

Chi nel prossimo campionato di Terza categoria ambirà alla promozione in Seconda dovrà certamente fare i conti con il Gessate allenato da Tommaso Villa. Il nuovo direttore sportivo Giacomo Parasiliti, proveniente dal San Giorgio Limito e ufficialmente in carica nel Gessate dall'1 luglio 2021, ha messo a segno dei colpi di altissimo livello per la categoria. Su tutti spicca il nome del centravanti Domenico «Mimmo» Zappalà, che torna a Gessate dopo qualche anno trascorso al Pozzuolo. Allora si trattava dell'Ac Gessate con cui Zappalà ha militato in Prima categoria e Promozione; adesso è la nuova Asd Gessate del presidente Iuri Ciocchetta. Anche le altre novità di mercato per i colori rossoblù sono di livello ben superiore alla Terza categoria: in difesa ci saranno Jonathan Miccichè dal Pozzuolo e Francesco Zecchino ex Pozzo, nella zona mediana del campo giostrerà Alessio Ostisanti l'anno passato al San Giorgio Limito; in attacco dal Liscate Ibrahim Khalil Ba, dal San Giorgio Limito Edison Herrera e Sebastiano Buono, ultima squadra la Scarioni ma con una esperienza da professionista in Serie C con l'Ischia. «Ora Villa ha le chiavi in mano di una Mercedes - ha dichiarato il presidente Ciocchetta -, tocca a lui condurre la squadra in alto. I ragazzi il titolo del campionato di Terza categoria lo vogliono vincere e sudare sul campo. Ringrazio il nuovo Ds Giacomo Parasiliti, è per suo grande merito che giocatori di categoria superiore hanno scelto di scendere in Terza, anche con molti miei sforzi economici; non ho sicuramente lesinato sulle spese per avere una squadra che possa riportare in alto il nome di Gessate nel calcio dilettantistico lombardo».





Il mercato del Gessate potrebbe riservare un altro colpo da Novanta, in questa fase l'obiettivo principale del duo Ciocchetta-Parasiliti è il fantasista, con esperienze in Serie C con il Monza, in D con l'Alzano Cene e la Colognese e in Promozione con la Settalese. Parasiliti conosce molto bene Grammauta per averlo avuto e lanciato tra gli anni Novanta e Duemila nelle file delle giovanili del Cassina, e questa conoscenza dovrebbe essere la molla per convincere il giocatore a indossare al casacca rossoblù.