FC Paderno Dugnano: Carmine Buonagura guiderà la prima squadra

L'FC Paderno Dugnano vuole fare le cose per bene e dopo aver iniziato a muoversi sul mercato per rinforzare con giovani di prospettiva la rosa della prima squadra, ora è il momento dell'ufficialità del tecnico, che sarà Carmine Buonagura.

Il nuovo allenatore, che guiderà la compagine milanese nel campionato di Terza Categoria, arriva dalla Solese, dove allenava l'Under 19 e con cui ha anche un passato da giocatore in Prima Categoria.

Classe 1986, Buonagura avrà il compito di far esprimere al massimo e far crescere i numerosi giovani su cui è improntata la visione del club, infatti l'età media della rosa, per il momento, non supera i 25 anni. «ho accettato questo incarico - dichiara il nuovo tecnico dei milanesi - con grande entusiasmo, non solo perché condivido appieno il progetto, ma anche perché la dirigenza ha dimostrato di voler confermare e mantenere con i fatti gli accordi presi per la definizione di un progetto importante ma spalmato su più annualità». Buonagura durante la stagione avrà a disposizione anche la consulenza di un preparatore atletico e di un allenatore dei portieri.

Intanto la società, oltre a essere al lavoro per completare la rosa della prima squadra, sta cercando di mettere a punto la costruzione delle varie categorie del settore giovanile scolastico. Lo stesso club fa sapere di aver avuto un ottimo riscontro fra i genitori che hanno mostrato interesse per l’intero progetto che tende a favorire l’attività sportiva in generale, senza creare sacche di esclusione.