Terza Categoria, ecco le iscritte: 160 società ai nastri di partenza, 14 in più rispetto al 2019/20

Uno dei segnali più promettenti che potessero esserci per l'intero movimento calcistico regionale. Dall'ultimo comunicato del Comitato Regionale LND sono state rese note il numero di iscritte al campionato di Terza Categoria e i dati non potevano essere migliori di così. Il numero di società partecipanti alla stagione 2021/22 è salito all'incredibile cifra di 160 società, registrando per la prima volta negli ultimi anni un incremento rispetto alle stagioni passate.

Il dato però va preso e analizzato meglio. Non si tratta semplicemente di aver aumentato le iscritte rispetto all'anno scorso (stagione che, va detto, si accingeva ad iniziare nello scetticismo più totale degli addetti ai lavori), ma di aver aumentato le iscritte rispetto all'ultima stagione pre-Covid, dalle 146 del 2019/20 alle 160 di quest'anno. Un lavoro importantissimo svolto dal Comitato Regionale e dalle singole Delegazioni, che hanno tutte contribuito alla crescita di questo dato.

Non nego di essere emozionato ed orgoglioso della crescita del numero delle iscritte - racconta Christian Mossino, presidente del Comitato Regionale LND - Il lavoro svolto da ogni singolo ingranaggio è stato utile al fine di questo risultato. La scelta di non insistere con i ripescaggi ha portato i suoi frutti, insieme al grande impegno da parte di tutto il Direttivo regionale e dei singoli Delegati provinciali e distrettuali. Ci siamo prodigati al fine di essere vicini alle società che hanno richiesto il nostro aiuto e alla fine il nostro sforzo ha pagato. Il dato delle 160 iscritte non registra solamente un +14 rispetto al 2019, ma un +37 considerando che 23 società non si sono più iscritte al campionato. È un dato che va oltre il semplice calcio di provincia: è un messaggio sociale che rappresenta la volontà di ripartire e di voler giocare a calcio, nonostante i problemi che ci sono e ci saranno. Lo sport ha voglia di ripresa e la Terza Categoria ha dato la sua risposta».

Considerando i singoli Comitati Provinciali ogni Delegazione ha dato il suo contributo, anche nelle province dove per diversi motivi potevano emergere alcune difficoltà. In questa stagione avremo di fatto un girone in più di Terza Categoria e noi, così come tutti gli appassionati, ne siamo più che felici.

TERZA CATEGORIA, LE ISCRITTE ALLA STAGIONE 2021/22

SUNO, BORGO TICINO, ACADEMY CANALE, ACADEMY LUSERNA CALCIO, ACADEMY PRO VERCELLI, ACCADEMIA CARRARA TORINO, ACCADEMIA SOCCER BIELLA, ALBATROS SAVIGLIANO, ALMESE CALCIO, AMATORI CALCIO GRANOZZESE, ANNONESE, ANTONELLIANA, ATHLETIC ASTI, ATLETICO ROBASSOMERO, AURORA, AVIGLIANESE, AVIS ISOLA, BAGNOLO CALCIO, BALDISSERO, BANDITO, BARACOA, BARENGO SPORTIVA, BENESE, BERNEZZO, BORGOLAVEZZARO (seconda squadra), BOYS CALCIO, BRANZACK UNITED, C.B. SPORT CARAMAGNA, CALCIO FARA, CALCIO LEINI, CALCIO SANTENESE, CALCISTICA ENVIESE, CAMBIANO, CANADA, CARRU MAGLIANO ALPI, CASALINO, CASTELLAMONTE A.S.D., CASTELLETTESE, CASTELLETTESE CALCIO 14, CASTELLETTO MONFERRATO, CASTELNUOVO A.S.D., CAVALLERMAGGIORE 2014, CEC CLUB, CERESOLE D'ALBA, CIRCOLO DA GIAU DT, CIREGGIO, CMC MONTIGLIO MONFERRATO, COLOMBIA TURIN, CORTEMILIA (seconda squadra), COSSATESE, CRESCENTINESE, CUS TORINO, DINAMO BAGNELLA 1972 (seconda squadra), DON BOSCO ALESSANDRIA, DON BOSCO RIVOLI, DORINA, DUOMO CHIERI A.S.D., F.C. PARELLA A.S.D., FBC OZZANO 1919 RONZONESE, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE (seconda squadra), FONDOTOCE, FOOT BALL CLUB RIVESE, FORNO, FORTUNA MELIOR, FRANCESCHINA, FUSION TRONZANO POLISPORT, FUTSAL MONFERRATO, GARBAGNA, G.A.R. REBAUDENGO, GIOVANILE GENOLA 05, GO SPORT GRUGLIASCO ASD, GRAND COMBIN, GRUPPO SPORTIVO LOBBI, JUNIOR ASCA, LA NUOVA LANZESE, LA SERRA, LAGNASCO CALCIO, LENCI POIRINO O.N.L.U.S., LENTA 2011, LEO CHIERI A.S.D., LEONIDAESPERANZA, LERMA ASDL, LIBERTAS VAPRIO, LIONS UNITED ALBA, MASSERANO BRUSNENGO 2000, MDN SPORT ASD, MEZZALUNACALCIO VILLANOVA, MEZZOMERICO CALCIO, MIRABELLO CALCIO, MONCALVO CALCIO, MONTECRESTESE, NEIVE, ORATORIO SAN VITTORE, PALESTRO CALCIO, PECETTO, PERTUSIO, PIOBESI, PIZZERIA MERELLA BEACH, POL.VILLANOVA SOLARO ASD, POLISPORTIVA 2RG A.S.D., POLISPORTIVA DORA TORINO, POLISPORTIVA SAN GIACOMO, PONT DONNAS 2021, PREGLIESE, PRO BROSSASCO, PRO SOMMARIVA 2010, PRO VIGEZZO, QUINCITAVA, RACCO 86, REAL 909, RESISTENZA GRANATA, REVELLO CALCIO, ROLETTO VAL NOCE, RUBIANA CALCIO A.S.D., SALICE, SAN BIAGIO, SAN CARLO CANAVESE A.S.D., SAN LUIGI SANTENA, SANDAMIANESE, S. IGNAZIO SPORT, SANFRE, SCA ASTI, SCALENGHE, SISPORT S.P.A., SOCCER ACADEMY P.R. 1964, SPORT ITALY, SPORTING AIRASCHESE, SPORTING CLUB, SPORTING TRECATE CALCIO, SPORTING VITTORIA TORINO, SPORTINSIEME PIOBESI T.SE, STAZZANO, STUPINIGI FOOTBALL CLUB, TARANTASCA 2018, TIGER NOVI, TORRE PELLICE, TRICERRESE ANDREA BODO, VALCHIUSELLA, VALLE STURA CALCIO, VALMADONNA SAN MICHELE, VALMILANA CALCIO, VALSESSERA A.S.D., VALVERMENAGNA (seconda squadra), VARALLO E POMBIA, VDA AOSTA CALCIO 1911, VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD, VILLANOVA 2018 J, VIRTUS CRUSINALLO 1905, VOLUNTAS NOVARA, VOLUNTAS VILLA, BERGAMASCO, CLAVESANA CALCIO, BORGO CAVOUR, CASTAGNOLE CALCIO, CROCETTA CALCIO ASD, GARGALLO, POLISPORTIVA SAN DONATO, PROMO SPORT TEAM, SPORTING CAVALLERMAGGIORE, TRINITA.