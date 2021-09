La New Dreams si iscrive al campionato di Terza Categoria a Milano

La New Dreams Soccer raduna il pubblico alla propria corte: da quest'anno i fans potranno godere dei propri idoli ogni domenica, perché a partecipare alla Terza Categoria di Milano, Girone C, ci saranno anche loro.

Ad annunciarlo ufficialmente, dopo i primi rumors come raccontato sul nostro giornale di 10 giorni fa, proprio la nuova società sul proprio canale ufficiale di Instagram: «Dopo aver consolidato lo spirito di squadra e le tecniche di gioco, e aver condiviso i sani valori dello sport sui campi di Grassobbio, Villafranca e Cervia, la New Dreams Soccer, giovane e grintoso team di famosi artisti, rapper e influencer ha deciso di fare sul serio. La New Dreams Soccer giocherà infatti a livello professionistico nella Terza Categoria, torneo dilettantistico del campionato italiano di calcio. Sponsor tecnico sarà GIVOVA, il cui contributo è stato determinante per la nascita della squadra, e che continuerà a sostenere la New Dreams Soccer durante il suo percorso agonistico. Coesione e condivisione diventano dunque elementi insostituibili per la realizzazione di un progetto, calcistico ma non solo, reso possibile dalla generosità degli artisti della New Dreams e dalla straordinaria collaborazione con GIVOVA!»

Ora il campo, con il primo impegno ufficiale che sarà in casa, a Cinisello Balsamo, contro la USVA San Francesco.