Real 909-DB Rivoli: D'Otrenzi protagonista con la doppietta, i ragazzi di Del Pesce passano 6-3

Avvio propositivo per i padroni di casa, che in avanti creano più di un grattacapo agli avversari negli ultimi venti metri. A passare il vantaggio è però il DB Rivoli con un gol dalla distanza di Murgia, grazie alla complicità di Massazza che riesce ad afferrare il pallone. Bertoldo porta gli ospiti sul 2-0 con un rigore da lui procurato e realizzato. Allo scadere della prima frazione il Real 909 fallisce dal dischetto la possibilità di accorciare le distanze con l'errore di Gallero che calcia alto sulla destra. La ripresa vede la squadra di Corriero creare ma non realizzare, i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con