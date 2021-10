Promo Sport Team-Aviglianese: disavVentura Promo Sport, gli invincibili di Bonino non si fermano più

Termina con 3-4 da fuochi d'artificio il big match della quinta giornata tra Promo Sport Team e Aviglianese. Interessantissima sfida al vertice del girone A di Terza quella andata in scena in via Palatucci, con l'Aviglianese prima della classe che, accompagnata dai suoi soliti fedelissimi ultras, è volata in trasferta sul sintetico di Torino per affrontare la Promo Sport Team, squadra neonata ma già pronta a competere per la promozione in Seconda. Gli ospiti, in divisa nero-arancio per l'occasione, arrivavano al match domenicale a punteggio pieno, con la migliore differenza reti e con uno scatenato Simone Ventura capocannoniere della categoria....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con