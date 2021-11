Davide Biginelli:   «Che bel senso di liberazione la mia prima doppietta con la Resistenza Granata»

Quella del 7 novembre è stata una domenica da incorniciare per Davide Biginelli, attaccante della Resistenza Granata. Nella partita vinta dalla sua squadra per 2-4 sul campo della Promo Sport Team, il classe 1995 ha infatti realizzato la sua prima doppietta con la maglia granata. Il primo dei due gol è arrivato in seguito ad un cross partito da un calcio di punizione: la punta ha svettato di testa anticipando gli avversari e ha insaccato la rete. Nel secondo Biginelli ha invece saltato il difensore avversario al limite dell'area di rigore e, con un bel tiro ad incrociare, ha segnato il momentaneo 0-3.

Secondo l'attaccante questa «è stata finora la nostra migliore partita stagionale contro un avversario non facile da affrontare. Abbiamo affrontato il match con la giusta mentalità dando ognuno di noi il massimo per ottenere i tre punti. Grazie a questo successo abbiamo superato proprio la Promo Sport Team salendo così al secondo posto e, domenica 21, ci aspetta la sfida contro l'Aviglianese, prima in classifica: non vedo l'ora di scendere in campo». Per quanto riguarda la sua doppietta Biginelli afferma invece che «ho provato un forte senso di liberazione perché sono sempre stato abituato a segnare più gol all'interno di una stessa partita, cosa che non era ancora successa in questa stagione. E' stato davvero molto bello condividere questa soddisfazione con i miei compagni. Sto cercando di tornare ai livelli a cui sono sempre stato abituato: realizzare una doppietta più frequentemente». L'obiettivo della punta è infatti quello di arrivare «almeno in doppia cifra: in questa stagione vorrei segnare, come minimo, una quindicina di gol». Intanto Biginelli si gode il suo gran momento e, grazie alla sua straordinaria bravura, potrà togliersi ancora tante altre soddisfazioni nel corso di questo campionato.