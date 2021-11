MDN Sport-Atletico Robassomero: doppietta di Panero e il sigillo finale di Fabio Miceli firmano il 3-0 degli ospiti

Lo scontro al vertice della settima giornata del girone C della terza categoria di Torino si prannunciava molto intenso, dato che alla vigilia del match vi erano solamente due lunghezze di distacco tra la MDN Sport, in vetta con 16 punti, e l'Atletico Robassomero, secondo a 14 punti. L'inizio della partita vede subito in avanti la formazione di casa, che sfiora la rete del vantaggio con Cappetta su assist di Crupi, ma Gianluca di Gilio ha i riflessi pronta e devia in angolo da posizione ravvicinata. Gli ospiti, successivamente al brivido iniziale, iniziano a creare maggiori azioni offensive che portano...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con