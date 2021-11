Pecetto-Cambiano: Colosi chiude la saracinesca, 0-0 nel big match

Nona partita del girone B di terza categoria che vede sfidarsi il Pecetto quarto a 16 punti a quattro lunghezze di distanza dal primo posto e il Cambiano secondo a 18 punti. Sfida dunque di alta classifica per rimanere in scia allo Sporting Club primo con 20 punti. Match che sin dal calcio di inizio rimane bloccato sia nel risultato che nel gioco, Patrimia ha due occasioni nella prima metà del primo tempo, ma Colosi salvaguarda bene la sua porta. Il Pecetto potrebbe passare in vantaggio allo scadere del primo tempo, ma Mattio spreca calciando alto. La ripresa regala poche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con