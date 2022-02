La carica dei 507: la Terza Categoria chiama Mossino per la questione playoff

"La proletaria si è mossa" avrebbe detto Giovanni Pascoli. A poco più di due mesi dal suo lancio, la petizione "Non solo i primi" per riportare i playoff di Terza Categoria è giunta alla fatidica quota di 500 firme. Un numero molto alto se si considera come sia spesso difficile far coincidere gli obiettivi di tante società differenti: ma su un tema scottante come appunto la possibilità di aggiungere un biglietto per salire sul treno promozione è stato automatico per l'intera categoria prendere una posizione all'unisono.

Fondamentale in questo percorso è stato ovviamente il fautore Benedetto Croce, Direttore Sportivo di Mdn Sport, che fin dal primo istante aveva manifestato avversione verso la revoca dei playoff. E nell'era della digitalizzazione è stato piuttosto semplice diffondere l'iniziativa per il portavoce di Meglio di Niente Network, con un caparbio passaparola che ha fatto arrivare la proposta nei più lontani meandri del calcio di provincia piemontese (da Piobesi, a Varallo). Raggiunta dunque la significativa quota di 500 firme, Benedetto Croce ha voluto rendere conto della petizione al Presidente della LND Piemonte-Valle d'Aosta Christian Mossino, attraverso una lettera ufficiale a nome di tutti coloro che hanno sostenuto attivamente il progetto:

«Gentile Dott. Mossino,

le scriviamo per metterla al corrente della petizione da noi promossa ''Non solo i primi'', volta a ripristinare i playoff nei campionati di terza categoria di Piemonte e Valle D'Aosta, petizione che al 03/02/2022 ha raccolto e superato le 500 firme. Molte di queste firme sono di giocatori, allenatori e dirigenti delle società impegnate nei campionati; le restanti, di semplici tifosi e appassionati. Con questa petizione vogliamo metterla al corrente di quanto sia assolutamente ingiusto che le seconde, le terze e le altre classificate fra i primi, non possano avere una chance per la promozione, nè è prevista una promozione per classifica o criteri di ripescaggio. Recentemente sono state rese note le date di palyoff e playout di tutti i campionati. Non capiamo davvero l'utilità di eliminare solo le partite di terza categoria quando nel mese di Maggio e Giugno tutti i campionati dalla seconda categoria alla serie B saranno impegnati in questi incontri. Sperando che questa nostra petizione possa esser accolta e sapendo l'impegno e l'attenzione che da sempre la contraddistingue verso le serie minori le porgiamo Distinti Saluti

MDN SPORT, il Ds Ben Croce».