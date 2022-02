Che spettacolo la Sisport: Dell'Aera-Stelluti fanno scintille, Leo Chieri annientato

Una sfida da metà quella tra Sisport e Leo Chieri, valevole per la dodicesima giornata della Terza Categoria Torino girone B. Ambedue le squadre sono reduci dal pareggio casalingo di 0-0 rispettivamente contro Duomo Chieri e Pecetto. I padroni di casa occupano la nona posizione in classifica a quota 13 punti, mentre gli ospiti sono sesti con cinque punti in più. La formazione casalinga cerca il successo per fare uno step in avanti e allontanarsi dalle retrovie. Il Leo Chieri, invece, vuole provare a cogliere il trionfo di tappa per accorciare le distanze dal gruppo di testa. Tra le file...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con