Lenci champagne, Michele Nappo-Raffaele Pasquariello show! I poirinesi sognano in grande

Quarta vittoria consecutiva del Lenci Poirino di Silvio Fioriello, sul campo del Rubiana, guidato da Simone Martin. Al termine dei 90 minuti è 2-4 per i rossoblù, in virtù delle doppiette di Michele Nappo (entrambe le marcature sono arrivate dagli undici metri) e di Raffaele Pasquariello, veterano e vera anima della formazione ospite. Partita godibile, formata da un primo tempo molto equilibrato, in cui le squadre si studiano e, talvolta, affondano il colpo, e da una ripresa in cui viene fuori lo strapotere dei pinerolesi, che si concretizza perfettamente nelle quattro reti che decidono la partita. Martin esce dal campo...

