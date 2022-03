Un Barbera spumeggiante fa sognare il Duomo Chieri, l'eterno capitan Goria consegna al Lenci lo scontro diretto

Non è mercoledì senza il consueto recap della merivigliosa domenica di Terza Categoria. Nella quindicesima giornata arrivano conferme piuttosto che grosse sorprese, ma è sempre più chiaro che senza playoff la competizione ai piani alti si stia facendo davvero ardua: occhio allora a non soffrire troppo di vertigini, il rischio di caduta e sorpasso è dietro l'angolo.TORINO - GIRONE A Nella domenica in cui Aviglianese e Rebaudengo si confermano nettamente le due migliori squadre del raggruppamento, nel giorno in cui Simone Ventura sale a 24 reti in 14 partite, a prendersi la scena è il CEC...