L'Atletico Robassomero è in fuga! Vittoria per 5-3 nel derby contro la Nuova Lanzese e allungo a +6

Finisce con tutti i giocatori in campo a cantare "Salutate la Capolista", i fumogeni arancioni e anche un paio di bombe carta. Il derby con la Nuova Lanzese era particolarmente sentito non solo per la vicinanza geografica, ma anche per motivi di classifica: prima contro seconda e la possibilità per gli ospiti di raggiungere l'Atletico Robassomero in testa alla classifica. Invece, al termine di un match intenso e combattuto dal primo all'ultimo minuto, ad andarsene in fuga sono i ragazzi di Vitale Ferreri, capaci di rimontare il gol iniziale, resistere in 10 al ritorno degli ospiti e di andare a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con