Il Rubiana affossa il Roletto ma la Lenci non ne approfitta, un Pertusio eroico manda in bianco il Valchiusella

Va in archivio la sedicesima giornata di Terza Categoria della provincia torinese. A sei partite dalla fine della stagione (che ricordiamo non prevede in playoff nel post-season) la temperatura inizia ad alzarsi e le capoliste dei giorni iniziano ad avvertire le fatiche di un campionato quasi perfetto. E come già dimostrato dal Girone C di Torino, saranno gli scontri diretti a fare la differenza sul lungo periodo.TORINO - GIRONE A Comincia la girandola dal primo raggruppamento torinese con uno spettacolare big-match, con l'Aviglianese che batte 2-1 la Promo Sport Team: all'ultimo secondo "la riprende" Gianluca Miani,...