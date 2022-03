L'assenza dei playoff inizia a pesare, due squadre non si presentano alla partita

Come preventivato da molti addetti ai lavori, al tramonto della breve stagione di Terza Categoria privata degli ambitissimi playoff alcune squadre iniziano a perdere pezzi per strada. Nemmeno i mesi di lavoro alle spalle e l'entusiasmo del primo caldo primaverile sembrano poter salvare il morale di compagini di metà classifica, ormai senza reali obiettivi e con lo sguardo già voltato verso la prossima annata. Ed è questo il caso di Don Bosco Rivoli e Colombia Turin, alle quali il Giudice Sportivo nell'ultimo Comunicato ha comminato una sconfitta per 3-0 a tavolino dopo la mancata disputa delle rispettive partite del week-end....

