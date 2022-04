4 espulsi, 5 gol e pioggia di fuochi d'artificio: la Terza Categoria di Pinerolo garantisce spettacolo ed emozioni

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO Il San Luigi Santena passa per 1-4 in trasferta contro la SA Piscinese Riva al culmine di una partita nell'arco della quale succede di tutto. Primo tempo movimentato, ma nessuna rete. Ripresa pirotecnica: Tarantino porta in vantaggio i biancoviola, Rossi ristabilisce la parità ma successivamente sale in cattedra Arena che realizza un tripletta a sigillare il poker esterno della formazione di Gola. Sfida d'alta quota quella tra SA Piscinese Riva e San Luigi Santena. I padroni di casa occupano la quarta posizione in classifica a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Lenci Poirino. La formazione di Caronna...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con