Dio benedica Resistenza Granata-Aviglianese

Vi raccontiamo un piccolo aneddoto. Ogni domenica, appena tornati dalle nostre avventure sui campi di tutta la provincia, ci prendiamo 5 minuti per raccontarci i fatti più stuzzicanti del nostro weekend sul rettangolo verde. Domenica, tra un big match di Eccellenza e uno di Promozione, siamo rimasti tutti incantati da una partita: Resistenza Granata-Aviglianese. Non lo nascondiamo, attendavamo questo big match da settimane e tutte i pensieri e le attese che ci eravamo prefissati su questa gara sono stati rispettati. Due tifoserie pazzesche che, nonostante seguano due società che giocano nell'ultimo campionato per importanza nella piramide calcistica italiana, hanno mostrato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con