Manita arancioblù: Atletico Robassomero campione di Torino

L’Atletico Robassomero è campione di Torino! Agli arancioblù mancava solo un punto per festeggiare, ma per non farsi mancare nulla i ragazzi di Ferreri sono andati a prendersi ancora una volta i tre punti e la promozione in Seconda Categoria. Un campionato praticamente mai in discussione, in cui l’Atletico ha subito una sola sconfitta (0-1 casalingo contro l’Mdn Sport, firmato da Luca Giannini) e ha raccolto la bellezza di 17 vittorie su 20 partite. L’ultima passerella contro il Parella è servita a certificare il dominio arancioblù, che chiudono la stagione con il miglior attacco del campionato, il cui fiore all’occhiello...

