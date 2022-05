Uno scenario da film: lo psicodramma della Lenci sotto il diluvio di Santena

La magia della Terza Categoria risiede anche in questo. Una squadra, una città, un'intera società con bambini, ragazzi, amici e parenti raccolti nella bolgia di Santena passati da un clima di festa pura a un vero e proprio psicodramma sportivo. La Lenci Poirino, avanti 2-0 nello scontro direttissimo contro il San Luigi Santena, si fa rimontare sul 2-2 in 9 minuti, di cui l'ultimo gol subito al 96'. Un peccato enorme, vista la doppietta di Michele Nappo (arrivato alla cifra shock di 22 gol fatti in stagione) che stava proiettando nell'olimpo un gruppo intero.Prima il gol di...