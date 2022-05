Dio tifa Lenci Poirino: lo spareggio di Pinerolo è da brividi

Di una cosa siamo certi: dopo aver visto le ultime due partite della Lenci Poirino siamo sicuri che qualche santo in Paradiso abbia dato una piccola spinta a Fioriello e soci. Dopo aver di nuovo visto un pari allo scadere, quando un popolo intero era pronto ad esultare, la Lenci non si è scoraggiata e alla fine della fiera ha battuto il Roletto ai calci di rigore, regalandosi la tanto sofferta e goduta promozione in Seconda Categoria.Così com'è stata contro il San Luigi Santena, la partita è stata senza senso. Primo tempo incredibile con 5 gol,...