Si torna all'antica: gioia sfrenata possibile anche dal 2° posto a scendere

Tornano i play off in Terza Categoria e c’è la novità dei play out in Seconda Categoria. Questo ciò che rende noto il Comitato Regionale FIGC-LND Piemonte Valle d’Aosta a poche ore dalla pubblicazione del comunicato numero 1 della stagione 2022-2023. Un bel cambio di rotta rispetto al recente passato dell'annata 2021-2022, seguendo in particolar modo le lamentele dei club di Terza Categoria, che non avevano potuto giocarsi le loro chance di promozione se non arrivando al 1° posto. In Seconda Categoria invece non ci saranno più solo retrocessioni dirette, ma si fa spazio anche la possibilità di dover finire nel «tritacarne» dei play out. Si tratta di modi per rendere ancora più avvincenti entrambi i campionati, per evitare che ad un certo punto della stagione scemi l’attenzione delle squadre non più coinvolte per qualche obiettivo. In ogni caso «I relativi meccanismi di promozione e retrocessione verranno resi noti con successiva pubblicazione ed alla definizione degli organici dei vari Campionati» precisa la nota del Comitato Regionale. Per la Seconda Categoria il termine delle iscrizioni è previsto per lunedì 18 luglio, mentre per la Terza Categoria si chiude come da tradizione il 31 agosto.