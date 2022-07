Gli imbattibili del calcio amatoriale sfidano la Terza categoria: 8 nuovi acquisti per vincere subito

Una nuova squadra è sbarcata nel mondo del calcio dilettantistico, si tratta dell'ASD Longobarda 2010, che, nella stagione 2022/23, giocherà la sua prima stagione in Terza Categoria. Dopo aver letteralmente dominato le ultime 5 stagioni nel campionato di Eccellenza C.S.I. Milano, la squadra neroarancio vuole alzare il livello e per competere si è garantita 8 nuovi innesti, che puntellano la rosa i tutti i reparti: il portiere Tommaso Gariglioli; i difensori Andrea Magistrelli e Marco Stanganelli; i centrocampisti Davide Franceschini e Nicolas Fieni; gli attaccanti Riccardo Uboldi, Andrea Rovelli e Elia Pirotta. Giocatori che vanno a integrarsi a quella che è stata la spina dorsale della squadra nel corso di questi anni, composta dal capitano Daniel Procopio e da Fabio Baraldo, Diego Mazzosita, Alessio Perrone, Andrea Bruschi e Andrea Ranieri.

UNA NUOVA STELLA PRONTA A BRILLARE

La presentazione della stagione 2022/23 firmata ASD Longobarda 2010 è andata in scena nella serata di venerdì 15 luglio nella Sala Consiliare del Comune di Bareggio. «Ora posso finalmente ed ufficialmente annunciare che la Longobarda la prossima stagione entrerà nel mondo FIGC» sono le parole con cui ha esordito il presidente Mauro Landini, accolte dall'applauso di tutta la sala. «Partiremo, come giusto che sia, dalla Terza Categoria con le nostre caratteristiche distintive: voglia di stupire, di emergere ed un pizzico di sana presunzione; vogliamo essere protagonisti. Chi collabora con noi deve percepire il senso di appartenenza, il sentirsi dentro la squadra, essere centrale nel progetto; vogliamo che chi crede in noi e chi crederà in noi in futuro abbia la sensazione di essere la Longobarda». Landini ha poi concluso ringraziando i nuovi sponsor che hanno creduto nel progetto e quelli storici, come il Bar One di Sedriano e Area Medica 22; i tifosi, che hanno fatto sentire il loro calore fin dal primo giorno; e infine il Sedriano e il suo presidente, che permetteranno alla Longobarda di usufruire dei centri sportivi di Bareggio/Sedriano per la prossima stagione. Per la presentazione della squadra e degli 8 nuovi ragazzi è intervenuto Ambrogio Gibillini, storica figura del calcio dilettantistico, già allenatore di Inveruno, Cisliano, Bareggio, Magenta, Sedriano e Pontevecchio e adesso direttore sportivo della Longobarda. Infine la parola è passata a chi guiderà la squadra nella prossima stagione: Matteo Ragguaglio, ex Santo Stefano Ticino, Concordia e Sporting Abbiategrasso. L'allenatore, alla prima esperienza in Terza Categoria, ha dichiarato che l'obiettivo è solo uno: «Vincere». Completano lo staff tecnico Alessandro Terraneo (vice allen­atore, confermato), Luca Bruschi (prepar­atore dei portieri, confermato) e Mattia Sonaglio (Team Mana­ger, confermato). Confermato nel ruolo di Segretario Cris­tiano Sormani.

ASD LONGOBARDA 2010 • LA ROSA

PORTIERI: Baraldo Fabio, Gariglioli Tommaso, Pagliarani Federico.

DIFENSORI: Bruschi Andrea, Calabrese Simone, De Filippa Daniele, Magistrelli Andrea, Patruno Andrea Donato, Repetti Anthony, Simonini Luca, Stambolliu Marjo, Stanganelli Marco.

CENTROCAMPISTI: Aroni Michael, Badi Mirko, Battaglia Stefano, Buccino Christian, Carioti Matteo, Cerri Riccardo, Fieni Nicolas, Franceschini Davide, Mazzasita Diego, Ranieri Andrea, Rotundo Andrea, Sansone Tommaso, Taruscia Salvatore.

ATTACCANTI: Deraco Andrea Fabio, Guerini Mauro, Perrone Alessio, Pirotta Elia, Procopio Daniel, Rovelli Andrea, Sammartino Luciano, Uboldi Riccardo, Verpilio Nicolò.