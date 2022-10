Zero punti lo scorso anno, i gialloneri ora sognano una Stupenda promozione

Una stagione faticosa di prova alle spalle, ora si punta a fare sul serio. Parte con aspettative piuttosto alte il nuovo campionato dello Stupinigi FC nel Girone B della Terza Categoria torinese, formazione giallonera reduce da un esordio piuttosto amaro nel mondo dei Dilettanti. Dopo la dura annata passata, chiusa con uno zero alla voce "punti in classifica", il Presidente Marco De Fortuna ha espresso la volontà di ripartire più ambiziosi che mai e l'approccio alla nuova era appare essere coerente con gli obiettivi del numero uno della giovane società.

Era dal 2016 che tra i saloni del noto Castello non si chiacchierava più di calcio, da quando il Real Castello Stupinigi aveva smesso di far esultare la piccola frazione di Nichelino. Nel 2021, poi, l'arrivo dell'ex agente FIFA Marco De Fortuna: con poche certezze, e qualche contatto utile qua e là, è costruita la prima squadra giallonera: «La scorsa stagione è stato un esperimento partendo da zero, tutto attuato un passo alla volta per capire gli errori e trarne insegnamento. Da quest'anno abbiamo ricostruito la rosa, mantenendo lo scheletro formato da coloro che avevano convinto maggiormente e aggiungendo tasselli di alta qualità», racconta il patron. E dopo due giornate, i punti raccolti dalla nuovissima formazione guidata da un volto esperto come quello di Luca Artusio, sono già quattro: un pareggio incoraggiante all'esordio contro il Crocetta e la prima storica vittoria alla prima nel nuovo stadio di casa contro il San Remigio, sintomo di una svolta correttamente percepita dai nuovi arrivati. A giovare, probabilmente, anche il nuovo impianto sportivo nichelinese di Via Pracavallo (ex campo della Sangonese), che presto potrebbe passare sotto l'egida giallonero se le trattative in corso andassero a buon fine. E chiedendo al Presidente qualcosa in più rispetto ai nuovi obiettivi la curiosità cresce:

«Obiettivo minimo sarà arrivare nelle prime quattro, poi se dovessimo centrare la promozione diretta ancora meglio; ma non dobbiamo avere presunzione alcuna, ogni partita è a sé. Futuro? Costruire le giovanili un sogno, ma non come perdita di tempo».

Il ritorno della formula dei Play-off fa dunque sognare la proprietà, ma senza comunque abbassare la guardia, essendoci pretendenti di ottimo valore nel girone. A partire dalla sfidante di domenica prossima, l'Auxilium San Luigi, squadra ben strutturata e con un'idea di gioco, battuta dallo Stupinigi stesso in un'amichevole estiva. La rosa lunghissima (ben 27 giocatori a disposizione del tecnico!) segnala buoni presagi, essendo la costanza uno degli elementi più importanti nel corso del campionato di Terza Categoria: ora i fatti, allo Stupinigi il compito di diventare Grande.