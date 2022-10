Un pareggio a sorpresa che lancia i biancoblù: ora il big match di fuoco

Il campionato più bello del mondo è ormai iniziato, anche sotto l'ombra della Mole. La Terza Categoria è iniziata da tre giornate e sono tante le sorprese (o forse no) del girone 1 di Torino. Una capolista in solitaria, tante inseguitrici e un big match in programma domenica 16 ottobre: di carne al fuoco ce n'è molta.

In cima alla classifica, ancora a pieni punti, c’è il San Paolo. La squadra biancoblù ha prima schiantato per 4-0 il San Donato e poi si è imposto per 2-0 sia sull'Almese che sul Real Olympic Collegno, per di più entrambe affrontate in trasferta. Otto gol per loro quindi, senza mai averne subito uno: segnali convincenti da parte della formazione appena retrocessa dalla Seconda Categoria, con l'unico diktat di voler tornare subito nella categoria superiore. Adesso la prima sfida d’alta caratura per loro, quando arriverà propria questa domenica in casa biancoblù l'altra grande big del girone, il Città di Rivoli. In seconda posizione ci sono proprio i gialloblù, con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio, quest'ultimo nell'ultimo impegno casalingo nel sorprendente 0-0 nel posticipo contro il San Donato. Come detto prima, avranno subito però modo di rifarsi e di portarsi in testa alla classifica contro il San Paolo.

Segue poi l'Antonelliana a sei punti, ma con una partita in meno frutto del turno di riposo. Tornerà in campo domenica 16 ottobre in un’insidiosa trasferta in casa del Cec Club, per confermare anche l'ottimo rendimento della difesa: una sola rete subita per la squadra di Scacchetti, arma importante per poter sognare un playoff o forse qualcosa in più. A loro seguono ben cinque squadre appaiate a quattro punti: Sant'Ignazio, Real 909, Cec Club, Real Olympic e Almese. Nella prossima giornata si affronteranno tutte, in un incastro di incontri che potrà quindi delineare meglio la loro vera forza e la loro condizione attuale. L'Albese andrà in trasferta a Collegno contro l'Olympic, mentre il Sant'Ignazio a Grugliasco contro il Real 909.

Leggendo le statistiche si può notare come il Real Olympic Collegno, nonostante abbia subito una sconfitta, ha già segnato ben otto gol, candidandosi così a possedere il miglior attacco della competizione. Filippo Ocule (3 reti) e Gianluca Gasparotto (2 reti) i mattatori degli arancioneri.

Scendendo nella classifica troviamo a tre punti il Go Grugliasco e a due punti il DB Rivoli, così come il San Donato. Le prime due squadre devono cercare di cambiare passo il prima possibile, cercando anche di raggiungere i risultati delle loro concittadine. Go Grugliasco che deve sistemare la difesa visti i nove gol subiti, discorso diverso per il DB Rivoli che possiede una difesa più solida, ma un attacco che fino ad ora ha finalizzato poco. Il San Donato che nelle prime due partite ha collezionato un solo punto, ottenuto grazie al pareggio della seconda giornata contro l’Olympic Collegno, ma poi è riuscito a portarsi a casa il secondo pareggio stagionale nell'ostico turno infrasettimanale in casa del Città di Rivoli. Domenica 16 ottobre affronterà una Virtus Calcio alla loro portata e con cui è obbligato a fare bene.

A chiudere il tabellone ci sono Parella e Virtus Calcio, due squadre ancora in cerca dei primi punti stagionali dopo un avvio complicato. La Virtus giocherà in trasferta in casa del San Donato come già accennato in precedenza, cercando di sbloccarsi in zona realizzativa visti gli 0 gol segnati, mentre il Parella ospiterà un Real 909 che deve continuare a macinare punti per rimanere nelle zone calde della classifica.

ZONA MARCATORI

Infine, dando un’occhiata alla classifica marcatori si ha un Lo Monaco Davide davvero in forma, il giocare del San Paolo ha già siglato quattro gol nelle prime tre partite, una media davvero sorprendente. A lui seguono i già citati Ocule Filippo del Real Olympic e Scarabelli Stefano del Go Grugliasco, entrambi con tre gol. Il miglior attacco del girone è conteso fra San Paolo e Real Olympic Collegno, mentre la miglior difesa appartiene anch'essa al San Paolo.