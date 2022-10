Leonida perde la battaglia sotto i colpi di Carlino, Borelli e Rognetta

Splendida seconda vittoria consecutiva per il Castiglione sul campo della Leonida Esperanza. Gli ospiti ottengono i tre punti dimostrando una quadratura e una qualità, che hanno fatto la differenza, anche al di là di quanto dica il punteggio finale. I collinari si sono portati all'intervallo sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Carlino e Borelli, prima di realizzare il tris sul finale di partita con Rognetta. Poco prima dei minuti di recupero Mussurici realizza il definitivo 1-3 che fa sperare solo in parte i padroni di casa di riaprire la partita. La squadra collinare è risultata solida e ben organizzata in tutti i reparti, rischiando pochissimo nel corso del match. I ragazzi di Ciriè hanno mostrato a tratti una buona capacità di far girare la palla senza però mai mettere veramente in difficoltà i propri avversari.

BORELLI TUTTOFARE

Fin dai primi minuti si capisce che il centrocampo a due del Leonida, composto da Fioravanti e Lusardi, fatica enormemente a reggere la pressione della mediana ospite. Il tridente alle spalle di Liberato non riesce invece ad aiutare, né a far ripartire la propria squadra nella metà campo avversaria. Il gioco del Castiglione sembra molto chiuso, con Musa finta seconda punta, ma spesso centrocampista aggiunto; in realtà le sovrapposizioni di Merico e Gianola a destra creano spesso superiorità in attacco. Proprio di Merico il primo tiro in porta, al 10’, Cilurzo devia in corner. Al 16’ il Castiglione passa: Borelli, che calcia tutti i tiri piazzati, da corner serve a centro area Carlino, che non deve nemmeno saltare per indirizzare la palla nell’angolino basso. Sul fronte Esperanza, il più vivace in attacco è Mussurici, suo il “tiraggir” al 29’ che non finisce troppo lontano dalla porta di Martini. Al 39’ altro break del centrocampo ospite: Mattioli se ne va sulla destra, serve in mezzo Borelli che si aggiusta la palla sul destro e fulmina Cilurzo con un rasoterra nell’angolino. Attardi e Fornelli non riescono proprio a prendere le misure sull’unica vera punta del Castiglione, pericoloso anche al 41’.

CASTIGLIONE SPRECONE

È sempre il numero 10 in completo rosso ad andare vicino al terzo gol già al primo minuto della ripresa, ma stavolta il tiro è debole. Per venti minuti il Castiglione sembra in totale controllo del match, e quando al 20’ Merico si fa tutto il campo andando a concludere fuori di un soffio. Tutti ormai sono convinti che il match non abbia più nulla da dire. E invece, quasi all’improvviso, l’Esperanza ritrova vivacità e velocità. Al 22’ l’azione dei padroni di casa è pregevole, il cross di Serrapica trova Mussurici solo in area piccola, tutti urlano al gol, invece, il tocco è impreciso e la palla finisce fuori. Probabilmente se avesse segnato a questo punto del match, il finale sarebbe stato completamente diverso! Invece pian piano i ragazzi della collina riprendono il controllo del match, sciupano un paio di occasioni con Borelli, finché nel finale i neoentrati Viviani e Rognetta confezionano l’azione del terzo gol. Il primo se ne va in velocità a sinistra, crossa bene al centro per Rognetta che di testa trova l’angolino. C’è ancora il tempo di vedere il gol della bandiera, e non poteva che siglarlo Mussureci, l’unico ad impensierire veramente gli avversari nel corso della partita.

IL TABELLINO

LEONIDA ESPERANZA-CASTIGLIONE 1-3

RETI (0-3, 1-3): 16' Carlino (C), 39' Borelli (C), 40' st Rognetta (C), 42' st Mussurici (L).

LEONIDA ESPERANZA (4-2-3-1): Cilurzo 6, Akadone 5 (30' st Somma 5.5), De Pasquale 6 (30' st Gervasi 5.5), Fioravanti 5.5, Attardi 5.5, Fornelli 5, Mussurici 6, Lusardi 5.5 (5' st Pietri 5.5), Liberato 5, Somma 5.5, Serrapica 5.5. A disp. Brunero, Ugoccioni, Torchia, De Rosa. All. De Rosa 5.5.

CASTIGLIONE (4-4-1-1): Martini 6, Merico 7, Mignacca 7, Carlino 7.5, Mattioli N. 7, Gianola 6.5 (42' st Leonardi sv), Mattioli A. 7.5, Re 7, Ruggieri 6 (5' st Colognato 5.5, 30' st Viviani 7), Borelli 7.5 (35' st Rognetta 6.5), Musa Mauro 6.5 (17' st Leonardi 6.5). A disp. Modonutto. All. Rollè 7.

ARBITRO: Verga di Chivasso 6.

AMMONITI: Merico (C), Mattioli A. (C), Colognato (C), Mussurici (L), Leonardi (C), Carlino (C).

LE PAGELLE

LEONIDA ESPERANZA

CILURZO 6 Colpe sui gol non ne ha, ma su qualche uscita c’è ancora da lavorare.

AKADONE 5.5 Pur avendo di fronte un Ruggieri piuttosto timido, non ne approfitta mai per sganciarsi in avanti

30’st SOMMA D. 5.5 Si fa superare da Viviani in occasione del terzo gol.

DE PASQUALE 6 Duella con lo straripante Gianola, riesce però a contenerlo, quando può prova a spingersi in avanti

30’ST GERVASI 5.5 Un quarto d’ora facendo la guardia alla fascia

FIORAVANTI 5.5 Lotta in mezzo al campo, ma quelli con la maglia rossa sembrano arrivare da tutte le parti, e così per lui diventa dura.

ATTARDI 5.5 Tra lui e Fornelli non riescono mai a rendere inoffensivo Borelli, che in avanti fa quel che vuole.

FORNELLI 5 Come sopra, in più in alcuni interventi è sembrato un po’ lento e in ritardo.

MUSSURICI 6 Croce e delizia per il Leonida: sciupa una clamorosa palla gol a metà ripresa, ma è anche l’unico che prova a buttarla dentro, riuscendoci tra l’altro nel finale di gare.

LUSARDI 5.5 Vorrebbe fare il regista, ma la pressione avversaria non gli lascia il tempo e così spesso gli tocca inseguire.

5’st PIETRI 5.5 Prova anche qualche incursione spostandosi verso le fasce, senza esiti però.

LIBERATO 5 I due centrali ospiti gli sono attaccati come sanguisughe e lui non riesce mai a essere “liberato” giocando sempre spalle alla porta.

SOMMA N. 5.5 Al di là della palla persa in occasione del secondo gol, il vero problema è che non riesce mai ad accendere il gioco dei suoi, nemmeno con i calci piazzati.

SERRAPICA 5.5 Va spesso a sbattere sui laterali avversari, senza trovare spazi in cui andarsene in velocità. Unico lampo, l’assist per Mussurici che poteva riaprire il match.

All. DE ROSA 5.5 La squadra solo a tratti riesce a mostrare le sue qualità.

CASTIGLIONE

MARTINI 6 Poteva portarsi delle olive, per fare un aperitivo Martini e Olive, anche se alla fine l’unico tiro in porta avversario finisce in rete.

MERICO 7 Già nel primo tempo si era visto pericolosamente in attacco, nella ripresa è devastante con le sue discese, e se avesse segnato al 20’, dopo essersi fatto tutto il campo, sarebbe venuto giù tutto lo stadio!

MIGNACCA 7 Con Carlino chiude in una tenaglia Liberato, nel finale cerca anche gloria in attacco sui calci piazzati.

CARLINO 7.5 All’inizio va sempre in avanti sui corner. Sul primo tira alto, sul secondo trova il gol che apre il match. Impeccabile in difesa.

MATTIOLI N. 7 Con le buone e, qualche volta, con le cattive, dalla sua fascia non si passa.

GIANOLA 6.5 Inizia in modo molto intraprendente, proponendosi spesso sulla linea più avanzata, a supporto di Borelli. Nella ripresa bada a coprire le avanzate di Merico.

MATTIOLI A. 7.5 Centrocampista di rottura, perché rompe sempre le scatole agli avversari, ma anche di costruzione, come quando se ne va al 39’ per servire a Borelli la palla del raddoppio.

RE 7 Regna incontrastato in mezzo al campo, guidando il gioco e mettendosi al servizio dei compagni.

RUGGIERI 6 A sinistra manca un po’ d’iniziativa

5’ST COLOGNATO 5.5 In poco più di 20 minuti riesce a guadagnare solo un giallo, ma non soddisfa il suo tecnico che infatti lo cambia

30’ST VIVIANI 7 Vivace sulla fascia mancina, nel finale trova anche l’assist per il terzo gol.

BORELLI 7.5 Tanto preciso e letale nel primo tempo, quanto impreciso e incerto nella ripresa, ha 3 occasioni nitide per chiudere il match e le sciupa, va comunque sottolineata la sua capacità di proporsi e liberarsi al tiro con continuità

35’ST ROGNETTA 6.5 Gli bastano 10 minuti per entrare nel tabellino dei marcatori, con un colpo di testa di pregevole fattura.

MUSA 6.5 Un po’ seconda punta, un po’ centrocampista, si sfianca per più di un’ora, con l’obiettivo di dare equilibrio alla squadra

17’ST LEONARDI F. 6.5 Ha più spiccate doti offensive e le mostra in più di un’occasione.

ALL. ROLLÈ 7 Si vede che la squadra ha un gioco rodato e si muove a memoria. Cambia un giocatore entrato da 20 minuti, e i fatti gli danno ragione.

ARBITRO

VERGA di CHIVASSO 6 Impeccabile nel primo tempo, perde un po’ la bussola nella ripresa. Non dà il giallo a Nicholas Mattioli e Mussurici – per quest’ultimo sarebbe stato il secondo – per fallo e reazione, così da non lasciare i padroni di casa in 10, e anche nel finale fatica a tenere in pugno il match.