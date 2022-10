Ha una media gol alla Haaland, ma gioca nella Terza torinese

Otto reti in solamente quattro giornate. No, non stiamo parlando di Lewandoski e nemmeno di Vlahovic per rimanere in quel di Torino, ma di Deoregi Alessandro, numero nove del Promo Team Sport. Un vero e proprio attaccante totale, visti i suoi. numeri che stanno a dir poco trascinando la formazione torinese verso le vette della categoria, per centrare una promozione in Seconda che l'anno scorso è sfumata sul lungo. Quest'anno le cose sembrano essere partite ancora meglio, grazie soprattutto al rendimento di Deoregi, al momento a quota 8 gol in 4 partite.

Nonostante l'ultima sconfitta del Promo sul campo del Dorina l'attaccante non ha intenzione di fermarsi e vuole portare il suo team verso numeri ancora migliori: al momento il Promo è il secondo miglior attacco del girone (ha fatto meglio solo il Resistenza Granata), ma questi numeri possono ancora decollare.

L'INTERVISTA A DEOREGI

È giusto però lasciale la parola al grande bomber classe 1993, che vanta un passato nelle giovanili di Borgaro e Lucento, prima di arrivare a dire la sua nelle categorie più belle del mondo. L'anno scorso Deoregi si è fermato a 6 centri e già dopo 4 gare ha ampiamente superato lo score.

"Ti aspettavi di essere così incisivo?"

"Sono molto contento del mio inizio di stagione. Desideravo essere così incisivo, ma gran parte del merito va alla squadra che mi ha aiutato molto".

"Rispetto agli scorsi anni, è cambiato qualcosa nella tua preparazione?"

"Sono cambiati i miei impegni lavorativi, l'anno scorso andavo spesso in trasferta e non riuscivo ad avere continuità con gli allenamenti".

"Questo anche mentalmente ti rende più libero?"

"Si, ma più che altro posso passare più tempo con la squadra".

"Fra tutti i gol che hai segnato in questa stagione, qual è il tuo preferito?"

"Risposta banale: il prossimo! Ne ho fatti un paio di sinistro che non è il mio piede preferito, di cui uno calciando dal limite dell'area alla seconda giornata"

Qui il bomber in forza al Promo Team Sport si riferisce al gol segnato contro il Valdocco nella loro vittoria per 6-0.

"Ti sei posto degli obiettivi precisi per questa stagione oppure cercherai di cavalcare l’ottima forma?"

"L'obiettivo è solo uno: vincere il campionato ed ottenere la promozione. A livello personale continuerò su questa strada, sperando di aiutare il più possibile i miei compagni".

"Come già accennato prima, quanto è importante per te il rapporto che hai con i tuoi compagni di squadra?"

"Credo sia fondamentale. Un giocatore deve sentire la fiducia dei propri compagni per rendere al meglio e bisogna essere uniti per poter raggiungere qualsiasi obiettivo".

Il Promo per il momento sta facendo bene: sono solamente a tre punti dalla vetta del girone 2 della Terza torinese e la competizione è molto agguerrita. Dovranno essere bravi e cinici per puntare alle zone più rinomate della classifica e salire in seconda categoria. Per quanto riguarda Deoregi, mantenere questa media gol non sarà facile, ma la sua grinta e la sua determinazione gli daranno sicuramente una mano.