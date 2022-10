Fimiani-Nicoletti, doppio sigillo per volare verso la vetta

L’Antonelliana è chiamata a rialzarsi subito dopo una pesante sconfitta, il Go Grugliasco invece ha bisogno di ingranare e macinare punti dopo un inizio molto altalenante, sopratutto dal piano delle prestazioni. La partita è vivace e molto godibile, le squadre spingono e si equivalgono anche se nel secondo tempo gli animi si scaldano e si hanno molti ammoniti e addirittura un espulso. A portare a casa i tre punti è infine l'Antonelliana, fredda nel finalizzare le occasioni create e brava a reggere in un uomo in meno. Il Go Grugliasco torna a casa sconfitto, ma consapevole di aver giocato una buona partita e di aver meritato qualcosa in più.

OTTIMO CALCIO E DIFESE SOLIDE

Fin dal primo pallone toccato, è ben visibile il piano tattico di entrambe le squadre, l’Antonelliana infatti cerca di prendere in mano il gioco e di far possesso a centrocampo, sfruttando anche un Matteo Audasso molto in forma. Il Go Grugliasco risponde cercando di costruire le loro azioni dal basso per poi allagarsi su Vespa e Macrì. Le due compagini si scontrano, ma si equivalgono per tutti i 45’ del primo tempo. Ne viene fuori uno spettacolo molto godibile, la partita è infatti vivace, ma molto corretta. I falli fischiati sono infatti pochi e a beneficiarne sono gli spettatori.

La prima occasione la si vede al 15' ed è ad opera di Dell'Oca. L'ala si alza e si inserisce bene in area, ma mette fuori la sua conclusione. In seguito, si ha nuovamente un periodo di stallo, la partita si fa sempre più movimentata, ma le rispettive difese sono solide e ben posizionate.

La squadra di casa punta spesso a verticalizzare con lanci e passaggi filtranti provenienti dal centrocampo. Gli ospiti di Grugliasco invece cercano il gol partendo dal basso e creando azioni ben orchestrate che coinvolgono quasi tutti i giocatori della squadra.

Al 33' il Grugliasco organizza proprio una di queste azioni e si presenta davanti a Provenzano con Vespa. Il numero tre però calcia centrale e non abbastanza forte per impensierire il portiere rivale. L'Antonelliana prova la reazione, ma la difesa ospite è un muro nella prima frazione di gioco.

Nulla di fatto quindi dopo la prima frazione di gioco. Antonelliana e Grugliasco tornano negli spogliatoi consapevoli di aver giocato un buon calcio, ma anche che dovranno alzare il ritmo per trovare il gol.

LE EMOZIONI PREVALGONO SULLA TATTICA

Il secondo tempo inizia con la squadra in maglia nera che spinge e cerca maggiormente la rete del vantaggio. Questo dura solamente per tre minuti però, fino a quando Macrì recupera palla in area avversaria e calcia verso la porta. IL suo tiro finisce a lato di pochi centimetri, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i sostenitori casalinghi.

Dopo altri tre minuti, al 6', arriva una traversa dell'Antonelliana che non ci sta a farsi mettere i piedi i testa. Risponde subito il Go Grugliasco con un tiro verso la porta e poi una pericolosa mischia in area in cui recriminano anche un fallo di mano. Nel miglio momento della squadra ospite, l'Antonelliana trova il gol dell' 1-0. Fimiani viene ben servito in area, si gira difendendo la palla dagli attacchi avversari e insacca in rete.

Antonelliana che prende fiducia dal gol, ospiti che invece hanno l'effetto contrario. Prende così campo la squadra di casa che ora crea e ci prova per il raddoppio. Dopo un gol annullato per fuorigioco, Nicoletti sigla il 2-0 al 25'. Il pallone viene crossato da calcio d'angolo e lui è il primo ad avventarsi sul pallone. Palla che supera Arena e sigla il raddoppio.

La gara procede poi placida fino al 30'. Il Go Grugliasco ci prova, ma fa fatica sia mentalmente che fisicamente ad organizzare occasioni pericolose. Alla mezz'ora di gioco, Bistriteanu viene chiuso nella sua azione dal sedici avversario, Lupano. L'ala dell'Antonelliana però si rialza stizzito e colpisce con un calcio l'avversario in un tipico quanto sbagliato fallo di reazione. Inutile dire la parapiglia che questo ha generato, conclusasi con l'espulsione di Biristenau e qualche ammonizione.

Con l'uomo in più il Go riesce a rendersi più minaccioso e spinge con più intensità. Al 41' Macrì riesce anche ad accorciare le distante. Il numero sei, diventato poi punta nel secondo tempo, si gira all'improvviso dal limite dell'area e tira di precisione a fil di palo.

Il 2-1 è però l'ultima emozione della gara. Gli ultimi minuti saranno combattuti e giocati senza una vera tattica, ma nessuna delle due compagini si riesce a rendere pericolosa. Vittoria che da nuova vita all'Antonelliana. Ora è a quota nove punti e terza nel girone. Go Grugliasco sempre a tre punti, ma con tanta voglia e grinta di rifarsi.

IL TABELLINO

ANTONELLIANA-GO GRUGLIASCO 2-1

RETI (2-0, 2-1): 15' st Fimiani (A), 25' st Nicoletti (A), 40' st Macrì (G).

ANTONELLIANA: Provenzano 6.5, Dell'oca 6.5 (42' st Grignani sv), Fiore 6.5 (38' Scialuga 6.5), Bonsignore 6.5 (12' st Bistriteanu 4.5), Freno 7, Capozzi 7 (40' st Bellese sv), Fimiani 7.5, Nicoletti 7.5, Trombatore 7 (30' st Scacchetti 6.5), Audasso 8, Audasso 7. All. Scacchetti.

GO GRUGLIASCO: Arena 6.5, Lupano 7, Di Parigi 7.5, Da Lima 6 (41' st Scanferla sv), Beltramo 7, Origlia 6.5, Amendola 6.5, Macrì 7, Vespa 6 (41' st Laurella sv), Gazzi 6 (40' st Tondolo sv), Soufien 6.5 (6' st Scarabelli S. sv). A disp. Vinci, Schiavello, Mauceli. All. Salerno.



AMMONITI: 21' Gazzi (G), 20' st Bistriteanu (A), 31' st Audasso (A), 40' st Tondolo (G), 43' st Fimiani (A), 45' st Lupano (G).

ESPULSI: 31' st Bistriteanu (A).

LE PAGELLE

PAGELLE ANTONELLIANA

Provenzano 6.5 Molte parate su tiri non irresistibili degli avversari, dimostra però molta sicurezza anche sulle palle alte e sulle uscite.

Dell'oca 6.5 Gioca molto alto e spesso trova spazio fra le linee avversarie. Riesce a mettere qualche buon cross, cala però nel secondo tempo.

Fiore 6.5 Stava giocando una buona partita mostrando una buona solidità difensiva, ma prima di potersi mettere in mostra è costretto ad uscire al 38’.

38' Scialuga 6.5 Affronta la gara con lo spirito giusto, in difesa sa quel che fa, è preciso e sicuro. Sempre attento sugli attacchi avversari.

Bonsignore 6.5 Partita votata alla difesa anche per lui, pressa e blocca numerose azioni rivali.

12' st Bistriteanu 4.5 La sua era una partita sufficiente, stava lottando sulla fascia e aveva anche messo qualche cross pericoloso, ma il brutto fallo di reazione a palla lontana non può essere dimenticato.

Freno 7 Spigoloso e sempre presente. Non concede mai tanto spazio all’attacco avversario.

Capozzi 7 Bravo quando pressato e nelle situazioni più concitate, riesce a metterci lo zampino in quasi tutte le ripartenze avversarie.

Fimiani 7.5 Oltre al decisivo gol del vantaggio, è molto rapido e pericoloso. Affronta con spirito la buona difesa del Grugliasco, lotta senza mai darsi per vinto su ogni pallone.

Nicoletti 7.5 Ha buone intuizioni per tutta la partita sia con lanci che con passaggi filtranti. Trova poi anche il gol del raddoppio con un colpo di testa.

Trombatore 7 Passa buona parte della sua partita a difendere palla per far salire la sua squadra. In un paio di occasioni si rende pericoloso, ma senza successo.

30' st Scacchetti 6.5 Gioca quindici minuti di una partita ormai tesa e confusa, ma è autore di alcune buone giocate.

Audasso 8 Non fa gol, ma il gioco dell’Antonelliana passa senza dubbio dai suoi piedi. Nel secondo tempo da anche una mano in fase difensiva.

Audasso 7 Tanta corsa sulla fascia e tanta lotta contro le veloci ali del Grugliasco. Gioca proprio dove il Grugliasco sviluppa le sua azioni e interferisce spesso in esse.

PAGELLE GO GRUGLIASCO

Arena 6.5 Non gli capitano occasioni per mettersi in mostra, ma si fa trovare pronto sui tiri avversari. Sui gol è assolutamente senza colpe.

Lupano 7 Cresce man mano che la partita va avanti, nel secondo tempo infatti è autore di numerose chiusure decisive. Mezzo punto in più per la grinta e le botte che oggi ha ricevuto.

Di Parigi 7.5 Ci mette fisico, esperienza e capacità per fermare gli avversari che spesso lo puntano nell’uno contro uno. Da capitano dirige anche la squadra, oltre ad essere un formidabile stopper.

Da Lima 6.5 Assiste Di Parigi nel reparto difensivo, anche lui è sempre molto difficile da saltare. Ha anche gamba e qualità per ripartire quando recupera palla.

Beltramo 6.5 Spesso commette la scelta sbagliata e non sfrutta tutte le azioni create, ma la sua corsa e la sua rapidità gli danno modo di rimediare. Compie buone discese sulla fascia.

Origlia 6.5 Qualche errore tecnico o qualche imprecisione minano una prestazione solida nel centrocampo ospite. ESce di più nel secondo tempo quando si alzano i ritmi.

Amendola 6.5 Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma non ha paura di partecipare all'azione e di prendersi i suoi rischi.

Macrì 7 Gol del 2-1 d'ottima fattura, ma anche tante palle recuperate e due grosse occasioni da gol create per il tuttofare d'attacco del Go Grugliasco.

Vespa 6 Corre molto e si impegna ancor di più, ma deve essere più lucido nei pressi dell'area avversaria se vuole pensare di impensierire di più la difesa rivale.

Gazzi 6 L'ammonizione lo condiziona per buona parte della sua gara. A volte è un po' troppo frettoloso e non ha la calma per scegliere la giocata migliore da fare.

Soufien 6.5 Soffre la fisicità della difesa avversaria, ma comunque quando ha la palla nei piedi sa trattarla e compie giocate positive per il Grugliasco.