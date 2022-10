Lascia la panchina per motivi personali: sarà il canto del cigno?

Notizia spiacevole arriva dalla Terza Categoria di Pinerolo: Gaetano Caronna non sarà più l’allenatore della SA Piscinese Riva. Dopo il difficile ma positivissimo anno passato e l’ottimo debutto nella nuova annata, il tecnico ha dovuto lasciare la panchina rivese per motivi personali che, nei mesi a seguire, gli avrebbero impedito di seguire con costanza e dedizione la squadra.

La comunicazione era giunta, in particolare, nella serata di mercoledì scorso. Con un sentito ringraziamento alla società e con grande dispiacere per il lavoro interrotto a metà, Caronna si prende dunque una pausa dal calcio dopo più di vent’anni tra le panchine torinesi. E purtroppo, a dire dello stesso, le possibilità che questo sia il canto del cigno sono alte, con uno allontanamento che rischia di divenire definitivo per uno dei tecnici più longevi del calcio nostrano.

Pervenuta la notizia, la società si è comunque mossa celermente e nel giro di un giorno ha definito il nome del nuovo condottiero, l’ex Giaveno Coazze Under 18 Antonio Dragone. A presentare la nuova guida tecnica ci ha pensato il Presidente rossoblù Mario Garbo:

«Non ci aspettavamo questo cambio, ma abbiamo condiviso essendo legato a problemi personali. Dopodichè abbiamo optato per una soluzione interna, malgrado Dragone fosse inizialmente più orientato sulle giovanili. Essendo già inserito in società si è dimostrato comunque disponibile; vedremo col tempo se sarà una posizione temporanea o definitiva, ma intanto la fiducia verso il suo lavoro è totale».

Di seguito le prime parole nell’inedito ruolo per Antonio Dragone, coinvolto in una curiosa girandola di panchine nelle ultime settimane:

«Ad inizio stagione volevamo partire con i 2009, ma è saltato il progetto. Stavo quindi per prendere in mano il Carignano Under 19, quando è arrivata la notizia dell’addio di Caronna e ho deciso di dare priorità all’impegno Piscinese che vuole tornare a fare bene. C’è tanto lavoro da fare, con l’obiettivo primario di giocare a calcio e comportarsi bene. Ci saranno delle difficoltà, ma per ora ho visto applicazione dai ragazzi e ne son contento».

La classifica, al momento, dice quarto posto a quota 10 punti in cinque partite, piena zona playoff. L’ambizione resta alta, con la volontà espressa già in estate di compiere il salto di categoria.