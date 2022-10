Una seconda squadra "Real": la storica società Orange punta senza paura sulla Terza

Due vittorie, otto punti e quarta posizione in piena zona playoff. Un inizio di stagione davvero positivo quindi, ancora di più se si considera che il Real Olympic Collegno di Coviello è alla prima apparizione assoluta nella categoria. Un progetto nuovo che non si vuol far dare l'appellativo di seconda squadra (l'Olympic Collegno milita infatti in prima categoria), ma che vuole puntare in alto con l'ambizione di fare bene e dare fastidio alle più "grandi" del girone.

Il Real Olympic è infatti reduce da un'ottima vittoria in trasferta contro il Città di Rivoli, squadra temibile e che punta in alto. Al debutto stagionale invece si è imposta in un rocambolesco 6-4 contro il Go Grugliasco. La loro unica vera e propria battuta d'arresto è arrivata contro il San Paolo, squadra però d'alto livello che al momento è ancora a pieni punti. Leggendo qualche dato si può vedere come l'attacco del Real Olympic Collegno sia molto prolifico, grazie anche ai tre gol di Ocule e ai due di Ostorero, ma la difesa è sicuramente migliorabile visti i nove gol subiti fino ad ora.

LA ROSA DEL REAL OLYMPIC AL GRAN COMPLETO

L'INTERVISTA AL DIRIGENTE MAURIZIO RUSSO

Per capire meglio però il movimento e il progetto è giusto lasciar parlare e dare spazio a Maurizio Russo, dirigente e uno dei padri fondatori, per così dire, della squadra.

"Com'è nata l'idea di creare una seconda squadra?"

"Quando mi sono trasferito dal Cec Club all'Olympic Collegno ho avuto numerosi ragazzi che mi hanno seguito qui. Ci siamo ritrovati quindi con una rosa davvero molto folta e il Presidente ci ha dato la possibilità di creare una nuova squadra per accogliere e per far giocare tutti questi ragazzi. Ringrazio infatti il Presidente per quest'opportunità e per la sua disponibilità".

"Avete obiettivi precisi o ambizioni particolari per questa stagione?"

"Partiamo dal fatto che la squadra è davvero molto giovane, quindi l'importante per quest'anno sarà fare esperienza e cercare di giocarsela alla pari con chiunque. Puntiamo molto sull'esuberanza e sulla condizione fisica dei nostri ragazzi, questo ci aiuta a colmare alcune lacune d'esperienza o di abilità rispetto ai rivali".

"Come valuti la vostra stagione fino ad ora?"

"Siamo contenti del nostro percorso fino ad adesso, anche se sappiamo di aver lasciato qualche punto indietro in partite in cui la nostra prestazione avrebbe meritato qualcosa in più. Con il San Paolo abbiamo giocato una buona partita contro una squadra forte e completa, stessa cosa con il Rivoli con cui siamo però riusciti a portare a casa i tre punti. Paghiamo ancora un po' di esperienza, ma stiamo dando tutto per migliorare".

"I ragazzi arrivano dall'Under 19 o da altre squadre?"

"Il blocco principale della squadra arriva dal Cec Club, sia dalla sua Under 19 che dalla prima squadra. Abbiamo poi anche tre ragazzi dell'Under 19 dell'Olympic Collegno e altri giocatori che provengono da squadre diverse. Anche l'allenatore è al suo primo anno. La squadra è praticamente una juniores, quindi abbiamo ampi margini di crescita".

Oltre poi ai complimenti al Città di Rivoli per la prestazione, Russo si è anche soffermato sul gruppo che si sta formando. I ragazzi sono tutti molto uniti e affrontano insieme le sfide che il campo gli presenta. Questo è un valore fondamentale che fa sempre piacere vedere e sentire. La stagione è ancora lunga, ma il Real Olympic Collegno si vuole dimostrare la spina nel fianco delle squadre che puntano in alto e che hanno sicuramente più esperienza di loro.