Multati per cori contro l'arbitro, rispondono con canti di Chiesa e stelle filanti

Un'altra giornata ricca, un altro striscione che vuole lasciare il segno. Siamo ancora tra i campi del campionato più bello del mondo, la Terza Categoria, nel girone 2 di Torino che ha lasciato qualche strascico soprattutto in casa della grande capolista. Non a caso il Resistenza Granata, nella giornata appena passata, ha voluto farsi sentire per quello che è successo la giornata prima, nel big match contro il Dorina.

IL CASO RESISTENZA GRANATA

Domenica 6 novembre 2022. In scena va Resistenza Granata-Borgo Cavour: in campo questa è una partita come le altre, ma sugli spalti l'atmosfera è ben diversa dal solito tifo che vede protagonisti i tifosi casalinghi. Sugli spalti primeggia infatti uno striscione scritto a caratteri cubitali: "L'ipocrisia ha spento la coreografia".

I cori di solito urlati per incitare la propria squadra vengono poi sostituiti da canzoni di Chiesa, i fumogeni vengono rimpiazzati a loro volta da stelle filanti a tema natalizio. Tutti segni quindi di una protesta organizzata e promossa per farsi sentire dai piani alti della Federazione.

Il tutto nasce da due multe, entrambe arrivate dopo il big match contro il Dorina del 30 ottobre: 150 euro totali, 100 dei quali «Perché i propri sostenitori lanciavano in campo un fumogeno (recidiva)», 50 invece «Perché i propri sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo offendevano l'arbitro», a cui si aggiungono le 5 giornate di squalifica a Marco Ricciardi «Per aver sputato contro un avversario, generando con ciò, un accenno di rissa». Tanta rabbia, mostrata soprattutto dal Direttore sportivo Michele Nicola , che non solo ha raccontato la reazione della società granata alle multe, ma vorrebbe anche dei chiarimenti: «Non è la prima volta che portiamo i fumogeni al campo, tra l'altro abbiamo poi smaltito il tutto regolarmente dopo averli spenti - spiega il DS - Sincero non ho sentito cori contro l'arbitro e non ho ravvisato sputi di Ricciardi, anzi tempo che il direttore di gara sia stato condizionato da chissà cosa. Abbiamo richiesto il referto in Federazione, ma si parla di 130 € che per noi è un esborso eccessivo, soprattutto a monte delle multe che ci sono arrivate. Siamo sconfortati, crediamo di fare tifo pulito e ci sentiamo abbastanza rammaricati, ma vogliamo andare a fondo con la questione».

I RISULTATI DAL CAMPO

Tornando al giocato e passando al Girone 1, il big match fra Antonelliana (fresca di finale di coppa Seconda-Terza conquistata) e San Paolo si conclude con un tirato 1-1, Antonelliana dunque prima squadra a fermare la corsa di un San Paolo sempre al comando, ma ora insidiato da una nuova e solida contendente. Nello stesso girone arriva finalmente la prima vittoria per la Virtus Calcio, tra l'altro contro una squadra temibile come il Città di Rivoli, la sfida fra le due compagini si è conclusa infatti 3-2 con doppietta di Taormina e gol allo scadere di Foe.

Si interrompe poi la striscia di vittorie del Real Olympic Collegno, fermato a Rivoli dal Don Bosco, ma bravo a recuperare dopo essere passato in svantaggio in una partita difficile. Ritorna ad una vittoria che mancava da tre il Go Grugliasco, forte della vittoria per 3-2 in casa del Parella, al momento fanalino di coda del girone. Vincono anche San Donato e Almese rispettivamente contro Sant'Ignazio e Real 909. I tre punti rilanciano le due squadre nelle zone più nobili di una classifica che vede sette squadre in solamente cinque punti. Nella prossima giornata la sfida più interessante sarà sicuramente lo scontro diretto fra Real Olympic e Antonelliana, divise da un solo punto in classifica. Ritornerà dalla giornata di riposo il Cec Club, squadra davvero in forma che ha conquistato il secondo posto nel girone.

Nel girone 2, polemiche a parte, il Resistenza Granata si mantiene in vetta grazie alla sesta vittoria consecutiva, questa volta ai danni proprio del Borgo Cavour. Rispondono però con vigore le sue inseguitrici, prima fra tutte una Sisport che schianta per 4-1 in casa lo Stupinigi FC. Vince anche il Promo Sport in casa contro un San Remigio (anche senza il proprio bomber Deoregi) ancora in difficoltà e il Dorina nella trasferta serale in casa del Comala. La sfida pirotecnica fra Valdocco e Crocetta si chiude per 6-4 per la squadra di casa, con un Perna Danilo che ne infila addirittura tre.

Il Franceschina alimenta la sua striscia positiva con una vittoria a rete inviolata, mentre l'Auxilium cade in casa di un Baldissero ormai a ridosso della zona play-off. Nella prossima giornata la gara con più occhi puntati sarà la sfida al vertice fra un Auxilium San Luigi che deve tornare alla vittoria e un Promo Team Sport al momento terzo e in lizza per la prima posizione finale.