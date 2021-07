Dalle parole ai fatti, Mappanese: impegni e promesse mantenute!

Dalle parole ai fatti. Mantenere le promesse non è mai banale nel mondo del calcio dilettantistico, e non solo, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, ma alla Mappanese negli ultimi anni si stanno vedendo progressi concreti. La società del presidente Giuseppe Andrea Graneri ha alzato il sipario sulla nuova stagione, con la presentazione della prima squadra 2021/2022, tenendo un profilo alto ma sempre con giocatori del territorio e salvaguardando il costante lancio dei giovani. Una miscela che lo stesso Graneri ha scelto per provare a spiccare il volo dalla Prima categoria alla Promozione: «Proviamo prima di tutto a fare bene - sottolinea il presidente -, sappiamo sarà difficile ma faremo del nostro meglio. La premessa da fare è che il gruppo è comunque giovane, con qualche elemento esperto che possa fare da chioccia (uno sarà senza dubbio un ex Serie A come Vailatti, ndr). L’idea è quella di provare a salire uscendo da questa categoria, cosa che non è mai facile. E vogliamo farlo con gente del territorio. Ci proviamo con grande voglia, si poteva provare con il ripescaggio e probabilmente con buone probabilità, ma preferiamo provare a salire sul campo».

La serata è stata anche l’occasione per notare gli evidenti progressi dei lavori per il campo a 11 in sintetico (quello a 5 è già a disposizione), con il sindaco Francesco Grassi e gli assessori Davide Battaglia (bilancio) e Cristina Maestrello (sport) che hanno fatto sentire la vicinanza delle istituzioni assieme a Eudo Giachetti in rappresentanza del Comitato Regionale Lnd Piemonte Valle d’Aosta. Un altro segnale importante di quanto siano chiare e concrete le idee di rilancio dei biancorossi di Mappano. Infine lo staff che cercherà di supportare la squadra nella nuova stagione e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, con il direttore sportivo Riccardo Aniello che punta sul tecnico Luca Marrella, coadiuvato dal vice Christian Torasso e dallo staff medico (Francesca Di Dio come osteopata e Alessandro Bassetto in qualità di fisioterapista) oltre al dirigente accompagnatore Giuseppe Milieri.

Rosa Prima squadra

Portieri: Daniele Di Carlo; Davide Giancotti.

Difensori: Stefano Piazza; Federico De Marchi; Andrea Battistello; Daniele Fazio; Leonardo Russo; Federico Callipari; Marco Giacomini; Alessandro Simondi; Gianluca Nezi.

Centrocampisti: Marco Bobbio; Luca Chiriu; Amos Gaudeni; Stefano Vanzini; Simone Cascio; Gianmarco Guerrieri; Giuseppe Napoli; Federico Di Marco.

Attaccanti: Emanuele Rigatto; Luca Stroppiana; Matteo Anglisani; Sergio D’Angela; Ricky Vailatti.

Allenatore: Luca Marrella.