A Stupinigi l'ultimo atto di una manifestazione nata in sordina e cresciuta nel tempo

Una manifestazione nata in sordina ma che ha saputo conquistarsi negli anni un suo spazio ben preciso. Merito del suo fondatore, Lucio Stella, che ha saputo ridare vita, seppure con una nuova formula, a quel Palio dei Quartieri rimasto nei cuori di tutti ma che nessuno era mai stato capace di rivitalizzare.

Ci è riuscito lui, Lucio Stella, ma non è stata una passeggiata come lui stesso ha voluto rimarcare nel corso di una serata che ha di fatto chiuso la decima edizione. Una serata, nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in cui si è ripercorso la storia della manifestazione consegnando dei riconoscimenti a chi, strada facendo, ha contribuito alla buona riuscita del Palio. A partire dal direttore di Palio Magazine, Sabrina Gonzatto, che con la sua penna leggera ma efficace ha curato l'organo ufficiale della manifestazione.

Ma è stata anche l'occasione per consegnare dei riconoscimenti a personaggi del calcio subalpino che si sono ormai ritirati dai grandi eventi ma che restano punti di riferimento per tutti noi. Ecco quindi Nino Furnari, ex presidente del Victoria Ivest che malgrado la non giovanissima età continua ad essere valente collaboratore dell'Oasi Laura Vicuna. Poi Ezio D'Herin, ex selezionatore della Rappresentativa Juniores Piemonte Valle d'Aosta. Enzo Bottari, ex componente della Delegazione di Torino e infine Detto Pasqua ex componente dell'Aiac.

Presenti anche alcune società che in questa edizione hanno messo a disposizione l'impianto quali campo base. Un riconoscimento e un grande ringraziamento a Massimiliano Albicenti e Paola Cigliano (ex Sanmauro), Marco Pacifico (Paradiso Collegno), e Claudio Semperboni (presidente del Beiborg). Infine da segnalare la preziosa collaborazione di Maurizio Barberis nelle vesti di Social media manager. (Credits foto Giuseppe Strada per paliodeiquartieri.it)