Dalla semifinale regionale ai provinciali, le nobili decadute ripartono a caccia del titolo

Un regolamento che può piacere o meno, e che sicuramente piacerà poco a Gassino, Vanchiglia e Bsr Grugliasco. Le tre squadre, guidate rispettivamente da Massimo Cirone, Antonio De Gregorio e Tommaso Anello, hanno disputato campionati regionali sopra le righe e si trovano ora costrette a ripartire dai provinciali per la retrocessione della categoria Under 15 nella passata stagione. Il filo rosso che, sottile, unisce le tre rose è quello di aver convinto gran parte del gruppo a rimanere intatto e a ripartire insieme, per provare a vincere e riportare la categoria dove merita.

GASSINO

Il caso più eclatante è sicuramente quello della squadra allenata da Massimo Cirone che, appena qualche mese fa, ha stupito e poi incantato, coronando una stagione magica con la vittoria del girone B e con la semifinale regionale.

Dopo una cavalcata spettacolare trascinata dal duo Ietto-Pettinari e interrotta solo da Donadio e compagni, i rossoblù sono costretti a ripartire dai campionati provinciali. La principale conseguenza è che non tutti i talenti più pregiati hanno deciso di rimanere: Alessio Ietto e Riccardo Pettinari hanno sposato la causa Volpiano, mentre Ferramosca si è trasferito al Venaria. Il tecnico rossoblù commenta così la stagione alle porte:

«Sono carichissimo per la nuova stagione. Credo che come squadra siamo addirittura migliorati nonostante le partenze di giocatori forti come Ietto e Pettinari, ma il grosso del gruppo è rimasto e non posso che esserne felice. Anche io ho ricevuto delle proposte, ma ho preferito scegliere nuovamente questo gruppo con cui ho vissuto momenti meravigliosi nella passata stagione. A chi è partito non posso che augurare il meglio, ma hanno messo in difficoltà chi ha deciso di rimanere e questo mi ha lasciato un pò di amaro in bocca: dopo quello che abbiamo costruito insieme mi aspettavo ci fosse la voglia da parte di tutti di continuare nel solco tracciato l’anno scorso. Come obiettivo c’è quello di giocare bene e divertirsi, e sullo sfondo la possibilità di vincere ancora: qui a Gassino vincere un campionato è stato magico, vincerne due di fila sarebbe un sogno che spero di poter coronare».

Come detto, partiti Ietto e Pettinari, i rossoblù sono intervenuti sul mercato con innesti di qualità: da Volpiano sono arrivati il difensore centrale Samuele Algozzini e l’esterno Matteo Fresia. Dalla Pro Settimo sono arrivati invece Diego Lastella e Tommaso Spera per rinforzare la rosa. Sull’esterno c’è Ettore Sut dal Barcanova. Ciliegina sulla torta è il portiere Sergio Sinchetto, arrivato dal Lucento. Presumibile che Cirone voglia proseguire con il 4-2-3-1, marchio di fabbrica della passata stagione, ma non è escluso un passaggio al 4-4-2, utilizzato nella parte centrale dello scorso campionato.

BSR GRUGLIASCO

Anche per i biancorossi di Grugliasco i provinciali rappresentano una beffa bella e buona, considerando la sesta posizione agguantata nello scorso campionato. Un solido 4-4-2 trascinato da Manuel Masi, accasatosi a inizio estate al Lascaris, che ha sfruttato la mole di produzione offensiva biancorossa per mettere a referto più di 30 gol stagionali. A fronte di questa uscita però, il gruppo storico ha deciso di rimanere in blocco per provare a giocarsi la vittoria del girone provinciale. In più si sono aggiunti diversi innesti: Edoardo Bellissimo è una punta arrivata dal Nichelino Hesperia e già allenata dal tecnico in passato; dal Beiborg è arrivata la coppia di portieri composta da Andrea Bombardieri e Simone Troilo; al posto di Masi è arrivato Gabriele Fioranti dal Pertusa; infine Darius Istoc dall’Alpignano.

Anello sulla sua squadra:

«I miei ragazzi sono da lodare perchè hanno deciso di rimanere nonostante fossero ricercato da diverse squadre dei regionali. Dispiace aver perso un giocatore forte come Manuel Masi ma, non disputando i regionali, era da mettere in conto che potessero presentarsi delle grosse occasioni per lui, considerando la sua resa nella passata stagione. Sono convinto però che buona parte del merito fosse del gioco della mia squadra e quindi sono fiducioso che questa possa essere una grande stagione. Considerando la grande mole di attaccanti, è possibile che quest’anno passi al 4-3-3, ma alla fine i moduli sono relativi, perchè dipende sempre dall’impegno e dalla dedizione che ci mettono i ragazzi. Su questo posso mettere la mano sul fuoco che non mancheranno entusiasmo e voglia di fare. I provinciali quest’anno saranno comunque un campionato arduo perchè molte squadre come noi sono scese dai regionali: vincere non sarà facile, ma per noi è un obbligo provarci» VANCHIGLIA

Dulcis in fondo, ma non meno importante, il Vanchiglia. La squadra granata, allenata nella passata stagione da Giuseppe Lampignano ha conquistato la salvezza con diverse giornate d’anticipo, dimostrando soprattutto una grande crescita nel corso della stagione. Basata sul 4-4-2, la formazione tipo poggiava le basi sul carisma del capitano Lapo Ledda, sulla corsa e la tecnica di Paolo Attini e sul grande senso realizzativo di Niccolò De Luca. La struttura della squadra dovrebbe rimanere pressochè invariata, come spiega il tecnico De Gregorio: