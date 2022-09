Tra Borgaro e Barcanova è subito big match! Si incontrano due ex Regionali che vogliono dimostrare di essere in corsa per un campionato da top. 1-0 al primo minuto e 1-1 al secondo, dopo il ribaltamento di fronte. Poi, a vincere è il Borgaro che, dopo il gol di Gabriele Fruianu, pareggiato dal rossoblù Andrea Beltino, va ancora a segno con la doppietta di Alessio Albero, il gol di Gabriele Ponzo e, infine, la rete del subentrato Diego Puttinati.La fotogallery della partita di Girolamo Cassarà...