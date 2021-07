Buon compleanno Grande Slam, i gironi della 18ª edizione dai 2005 ai 2014

Il Grande Slam diventa maggiorenne, quella che si giocherà a partire dal 4 settembre sarà la 18ª edizione del torneo organizzato da Andrea Ristorto e dal suo comitato, compleanno celebrato con la sorpresa finale: torta con gli stemmi delle società organizzatrici. Il tutto si è svolto presso il Nichelino Hesperia, tra le società organizzatrici, del presidente Luca Falleti che ha salutato e ringraziato i partecipanti, premio speciale per Francesco Nasso, vice presidente che per tanti anni è stato il numero uno della società biancorossa.

Altra novità le società partecipanti passano da 16 a 12, con tre gironi da quattro per ogni categoria. Le finali si giocheranno sui rispettivi campi base per il settore giovanile, a Borgaretto per la Scuola Calcio e alla Pro Collegno per i Piccoli Amici. Ecco tutti i gironi, sorteggio integrale senza teste di serie:

Under 17 (2005) - campo base KL Pertusa, via Genova 161 Torino

GIRONE A: Rosta, Rivarolese, Carmagnola, San Giacomo Chieri

GIRONE B: Beiborg, Pro Collengo, KL Pertusa, Nichelino Hesperia

GIRONE C: Pecetto, Caselle, Lesna Gold, Mercadante

Under 16 (2006) - campo base Nichelino Hepseria, via Prunotto

GIRONE A: Nichelino Hesperia, Rosta, San Giacomo Chieri, Caselle

GIRONE B: KL Pertusa, Beiborg, Carmagnola, Lesna Gold

GIRONE C: Rivarolese, Pro Collegno, Pecetto, Mercadante

Under 15 (2007) - campo base Beiborg, Borgaretto

GIRONE A: Pecetto, Lesna Gold, KL Pertusa, Carmagnola

GIRONE B: Rosta, Rivarolese, Beiborg, Mercadante

GIRONE C: Caselle, Pro Collegno, Nichelino Hesperia, San Giacomo Chieri

Under 14 (2008) - campo base Pro Collegno, via Antica di Rivoli 15

GIRONE A: Caselle, San Giacomo Chieri, Mercadante, Rivarolese

GIRONE B: Pecetto, Lesna Gold, Rosta, Pro Collegno

GIRONE C: Beiborg, Nichelino Hepseria, Carmagnola, KL Pertusa

Esordienti Fair Play (2009) - campo base Beiborg, Borgaretto

GIRONE A: Carmagnola, Nichelino Hesperia, Rosta, Pro Collegno

GIRONE B: Lesna Gold, Caselle, Rivarolese, San Giacomo Chieri

GIRONE C: KL Pertusa, Mercadante, Beiborg, Pecetto

Esordienti Fascia B (2010) - campo base Pro Collegno, via Antica di Rivoli 15

GIRONE A: KL Pertusa, Mercadante, Pro Collegno, Rosta

GIRONE B: Pecetto, Carmagnola, Rivarolese, Lesna Gold

GIRONE C: Caselle, San Giacomo Chieri, Beiborg, Nichelino Hesperia

Pulcini 2011 - campo base KL Pertusa, via Genova 161 Torino

GIRONE A: Rosta, Carmagnola, Lesna Gold, Caselle

GIRONE B: Beiborg, KL Pertusa, Mercadante, Pro Collegno

GIRONE C: Nichelino Hesperia, San Giacomo Chieri, Pecetto, Rivarolese

Pulcini 2012 - campo base Nichelino Hesperia, via Prunotto

GIRONE A: Caselle, KL Pertusa, Pro Collegno, Nichelino Hesperia

GIRONE B: Rosta, Lesna Gold, Beiborg, San Giacomo Chieri

GIRONE C: Rivarolese, Carmagnola, Mercadante, Pecetto

Piccoli Amici 2013 - campo base KL Pertusa, seconda fase Pro Collegno

GIRONE A: Caselle, Rosta, KL Pertusa, Beiborg

GIRONE B: Nichelino Hesperia, Rivarolese, Lesna Gold, Carmagnola

GIRONE C: Pro Collegno, Pecetto, Mercadante, San Giacomo Chieri

Piccoli Amici 2014 - campo base Pro Collegno, via Antica di Rivoli 15

GIRONE A: Pecetto, Lesna Gold, Rivarolese, Caselle

GIRONE B: San Giacomo Chieri, Nichelino Hesperia, Rosta, Pro Collegno

GIRONE C: Carmagnola, Beiborg, KL Pertusa, Mercadante