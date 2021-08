Fair Play Cup: inaugurazione a sorpresa, il San Giacomo Chieri espugna Vanchiglia con un doppio Metello

L'esordio che non ti aspetti, un esordio da leoni. Il San Giacomo Chieri vince la prima uscita del torneo in casa del Vanchiglia di Giuseppe Lampignano e lo fa grazie ad una doppietta di Francesco Metello che apre e chiude la partita: rete dopo soli due giri di lancette con una palmobella da fuori e al 20' della ripresa in campo aperto, mettendo a sedere Le Voci e insaccando a porta vuota. Doccia ghiacciata I leoni collinari sbarcano in via Ragazzoni con un 4-4-2 canonico in fase difensiva, ma con un alto potenziale offensivo dettato dalla corsa e dalla prepotenza...

