Memorial Maicol Lentini, da oggi sul campo della Vogherese la seconda edizione del torneo

Da oggi, martedì 7 settembre, a giovedì 9 settembre sul campo della Vogherese appuntamento imperdibile con la 2ª edizione del Memorial Maicol Lentini, un torneo di calcio giovanile organizzato alla memoria del giovane talento delle giovanili dell'Inter mancato nel 2019 a soli 15 anni. Tre categorie (Under 17, Under 16 e Under 15) e tre giorni di grande calcio per ricordare Maicol e aiutare l'Associazione Maicol Lentini in Campo per Te, che devolverà i proventi della manifestazione all'Ospedale Pediatrico del San Matteo di Pavia.

Si comincia martedì con l'Under 17, mercoledì toccherà all'Under 16 e giovedì l'ultimo appuntamento di questa settimana con l'Under 15. Settimana prossima poi, per la precisione giovedì 16 settembre, il grande appuntamento con le tre finalissime che assegneranno il Memorial. Tutte le partite si disputeranno allo Stadio Parisi di via Facchinetti a Voghera.

MARTEDI' 7 Settembre • Under 17

GIRONE A: Vogherese-Pro Vercelli (16:30), Piacenza-Perdente Vogherese/ProVercelli (17:30), Piacenza-Vincente Vogherese/ProVercelli (18:30).

GIRONE B: Alessandria-Albinoleffe (19:30), Lecco-Perdente Alessandria-Albinoleffe (20:30), Lecco-Vincente Alessandria-Albinoleffe (21:30).

FINALE: Giovedì 16 settembre ore 20:45.

MERCOLEDI' 8 Settembre • Under 16

GIRONE A: Vogherese-Alessandria (16:30), Pro Sesto-Perdente Vogherese-Alessandria (17:30), Pro Sesto-Vincente Vogherese-Alessandria (18:30).

GIRONE B: Pro Vercelli-Lecco (19:30), Monza-Perdente Pro Vercelli-Lecco (20:30), Monza-Vincente Pro Vercelli-Lecco (21:30).

FINALE: Giovedì 16 settembre ore 19:00.

GIOVEDI' 9 Settembre • Under 15

GIRONE A: Vogherese-Pro Vercelli (16:30), Monza-Perdente Vogherese/ProVercelli (17:30), Monza-Vincente Vogherese/ProVercelli (18:30).

GIRONE B: Alessandria-Lecco (19:30), Albinoleffe-Perdente Alessandria-Lecco (20:30), Albinoleffe-Vincente Alessandria-Lecco (21:30).

FINALE: Giovedì 16 settembre ore 17:30.