Memorial Maicol Lentini, oggi il gran finale della seconda edizione: al Parisi di Voghera tre partite da non perdere

Sarà una giornata di grande calcio quella che andrà in scena questo pomeriggio allo stadio Parisi di Voghera. Dalle 17:00 in poi, infatti, 6 formazioni scenderanno in campo per le finali della 2ª edizione del Memorial Maicol Lentini, giovane calciatore del vivaio dell'Inter mancato nel 2019 a soli 15 anni. Un torneo fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Maicol Lentini in Campo per Te, che devolverà i proventi della manifestazione all'Ospedale Pediatrico del San Matteo di Pavia.

L'appello è quindi quello di partecipare all'evento, che si terrà allo Stadio Comunale di via Cipriano Facchinetti e che - dopo le tre partite che assegneranno il Memorial - si chiuderà con la festa finale. In primis ovviamente il ricordo di Maicol, ma non solo: la manifestazione propone infatti tre match di altissimo livello, tutti tra squadre professioniste. Si comincia alle 17:00 con la finale Under 15 tra Pro Sesto e Monza, si prosegue alle 18:30 con l'Under 16 e la sfida tra Albinoleffe e Monza e si chiude alle 20:45 con l'ultimo atto dell'Under 17 che vedrà protagoniste ancora l'Albinoleffe ma contro il Piacenza.