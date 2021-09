Torneo Bresciaoggi, partita l'edizione 2021 Next Generation: girandola di emozioni per le squadre juniores di Brescia e provincia

Grandi novità per l'edizione 2021 del Bresciaoggi, il torneo giovanile annuale che da poco meno di mezzo secolo (la prima edizione risale al 1975) occupa le serate di coppa delle giovani promesse bresciane. Quest'anno l'organizzazione ha voluto riequilibrare un po' il tutto creando due sezioni per le categorie maggiori, la Next Generation (con formazioni nazionali e regionali) e la Challange (con quelle provinciali). La ratio è quella di garantire il massimo tasso agonistico ad ogni incontro, rendendo il più incerto possibile fino all'ultimo secondo l'esito di ciascuna disputa: obiettivo ampiamente raggiunto. Edizione record, quella del re-start, con un numero altissimo di partecipanti (ben 177 complessivamente) che vorranno - tutte - aggiudicarsi l'ambito trofeo. Si parte dagli Juniores, per passare dagli Allievi e finire con i Giovanissimi. In più al via anche tutte le categorie non agonistiche.

Per quanto concerne la categoria Under 19 Next Generation, ecco qui l'esito della prima giornata in attesa di veder ultimato il quadro completo con la gara Franciacorta-CazzagoBornato in programma il 16 settembre per il girone E. Trenta squadre suddivise in 6 gironi dove sole le prime passeranno ai quarti finale, oltre alle 2 miglior seconde. L'obiettivo è strappare lo scettro al Prevalle, detentore del titolo. Per ora prima gara pressochè equilibrata, anche se il Desenzano Calvina con 10 reti ai danni del San Pancrazio ha già ufficialmente gettato il guanto della sfida alle altre contendenti: bene gli esordi di Lumezzane, Bedizzolese, Mario Rigamonti e Carpenedolo. In testa per la miglior differenza reti Vobarno, Darfo, Breno, Roncadelle e Ciliverghe nei rispettivi gironi, ma tutto potrà rimescolarsi il 5 ottobre per la seconda giornata del torneo.

GIRONE A

Prevalle-Carpenedolo 1-2 - Gol: 22’ rig. Casella (P), 48’ Peroni (C), 90+8’ Dolci (C).

Vobarno-Castiglione 2-0 - Gol: 29’ Fontana (V), 78’ Pasinetti (V).

Academy Castenedolese-Gavardo 1-1 - Gol: 14’ Tabaglio (C), 62’ Pelizzari (G)

Classifica P G

V P S RF RS DIFF Vobarno 3 1 1 0 0 2 0 +2 Carpenedolo 3 1 1 0 0 2 1 +1 Castenedolese 1 1 0 1 0 1 1 0 Gavardo 1 1 0 1 0 1 1 0 Prevalle 0 1 0 0 1 1 2 -1 Castiglione 0 1 0 0 1 0 2 -2

Prossimo turno (05/10)

Castiglione-Prevalle

Carpenedolo-Castenedolese

Gavardo-Vobarno

GIRONE B

Mario Rigamonti-Vighenzi 1-0 - Gol: 25’ Magrograssi (M).

Darfo Boario-Nuvolera Montichiari 4-1 - Gol: 3’ e 44’ Vaira (D), 20’ Zampatti (D), 32’ Damioli (D), 85’ Di Francesco (N).

Riposa: VS Lume

Classifica P G V P S RF RS DIFF Darfo Boario 3 1 1 0 0 4 1 +3 Mario Rigamonti 3 1 1 0 0 1 0 +1 VS Lume 0 0 0 0 0 0 0 0 Vighenzi 0 1 0 0 1 0 1 -1 Nuvolera Montichiari 0 1 0 0 1 1 1 -3

Prossimo turno (05/10)

Nuvolera Montichiari-Mario Rigamonti

Vighenzi-VS Lume

Riposa: Darfo Boario

GIRONE C

Desenzano Calvina-San Pancrazio 10-0 - Gol: 1’ e 14’ Salamini, 4’ Ndoci, 19’ e 24’ Iossa, 30’ Llapushi, 49’, 52’ e 60’ Baldu, 66’ aut. Gottardi (S).

Ospitaletto-Valtrompia 4-4 - Gol: 15’ e 59’ Marchesin (V), 45’ Mercurio (V), 46’ e 90+4’ Casanova (O), 53’ Angoli (O), 64’ Rossi (O), 79’ Reboldi (V).

Riposato: Sporting Club Brescia

Classifica P G V P S RF RS DIFF Desenzano Calvina 3 1 1 0 0 10 0 +10 Ospitaletto 1 1 0 1 0 4 4 0 Valtrompia 1 1 0 1 0 4 4 0 Sporting Club Brescia 0 0 0 0 0 0 0 0 San Pancrazio 0 1 0 0 1 0 10 -10

Prossimo turno (05/10)

Valtrompia-Desenzano Calvina

San Pancrazio-Sporting Club Brescia

Riposa: Ospitaletto

GIRONE D

Breno-Cellatica 2-0 - Gol: 10’ Bemhends, 30’ Bassanesi.

Bedizzolese-Rovato 2-1 - Gol: 20’ Ferri (B), 50’ Maglio (B), 75’ Omofonmwan (R).

Riposa: Verolese

Classifica P G V P S RF RF DIFF Breno 3 1 1 0 0 2 0 +2 Bedizzolese 3 1 1 0 0 2 1 +1 Verolese 0 0 0 0 0 0 0 0 Rovato 0 1 0 0 1 1 2 -1 Cellatica 0 1 0 0 1 0 2 -2

Prossimo turno (05/10)

Rovato-Breno

Cellatica-Verolese

Riposa: Bedizzolese

GIRONE E

Franciacorta-CazzagoBornato (16/09)

Roncadelle-Pro Palazzolo 2-1 - Gol: 4’ Capoferri (P), 37’ e 39’ Adbaya (R).

Riposa: Urago Mella

Classifica P G V P S RF RS DIFF Roncadelle 3 1 1 0 0 2 1 +1 Urago Mella 0 0 0 0 0 0 0 0 Franciacorta 0 0 0 0 0 0 0 0 CazzagoBornato 0 0 0 0 0 0 0 0 Pro Palazzolo 0 1 0 0 1 1 2 -1

Prossimo turno (05/10)

Pro Palazzolo-Franciacorta

Cazzagobornato-Urago Mella

Riposa: Roncadelle

GIRONE F

Vighenzi B-Lumezzane Vgz 3-4 - Gol: Scalvini (V), Daeder (L), Kapallani (L), Ghinelli (V), Ferrari (L), Ghinelli (V), Gerardini (L).

Ciliverghe-Gussago 5-1 - Gol: 3’ e 44’ Zucchini (C), 7’ Lorandi (C), 15’ Maccarini (C), 18’ Velo (C), 80’ Valetti (G).

Riposa: La Sportiva Ome

Classifica P G V P S RF RS DIFF Ciliverghe 3 1 1 0 0 5 1 +4 Lumezzane 3 1 1 0 0 4 3 +1 La Sportiva Ome 0 0 0 0 0 0 0 0 Vighenzi B 0 1 0 0 1 3 4 -1 Gussago 0 1 0 0 1 1 5 -4

Prossimo turno

Gussago-Vighenzi B

Lumezzane-La Sportiva Ome

Riposa: Ciliverghe